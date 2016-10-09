Pico又一跨界力作，独家VR设备助力中国网球公开赛

北京2016年10月9日电 /美通社/ -- 从今年4月发布搭载高通骁龙820处理器的旗舰产品 PicoNeo 之后，Pico 逐渐开始在业内崭露头角，并展开了包括丰田RAV4新车发布会、新途锐发布会、《终结者2》大 IP 等一系列跨界合作。除此之外，Pico 与近日刚刚结束的中国网球公开赛展开深度合作，并成为中网 VR 独家设备合作伙伴，开创了国内 VR 厂商与顶级体育赛事深度合作的先河。



Pico独家赞助中国网球公开赛

Pico 方面为了以全新的视角将此次中网公开赛呈现给广大网球爱好者和科技爱好者面前，可以说是做足了功课，在中信银行展区、球友圈展区和布拉德球场的 Pico VR 体验区为来到现场观战的观众提供了丰富的游戏、视频等 VR 内容体验，现场体验过 PicoNeo 的球迷范小姐说：“本来只是单纯的来看场网球比赛，没想到还体验了现在正时髦的 VR 游戏，之前只是听说过 VR 很神奇，现在看来的确可以考虑买一套回家玩玩。”在等待进场的时间里，Pico 的 VR 展区一度排起长龙，即便工作人员提示排队时间将超过30分钟，但还是无法阻挡球迷们体验 VR 的热情。

除了来到现场观战的球迷之外，针对中网一票难求的局面，Pico 方面还在线上设置了“2016中网赛事专区”，球迷可以在家里通过 PicoNeo 一体机或下载 PicoVR 手机 APP 即可身临其境的观看中网赛事及赛场花絮。有球迷在 Pico 的官方微信公众号里留言：“在 PicoNeo 上看了今天赛场的花絮，身临其境的感觉相当完美，丝毫不逊色于现场观战，还能零距离接触纳达尔、穆雷这些球星，比看电视转播过瘾多了！” 此次中网公开赛将由 Upano（极图科技）携带其独立自主研发的最新设备，直录一体化 VR 摄像机 Upano XONE 来完成，拍摄的内容涵盖比赛场地、开幕式、球员酒会以及大部分决赛赛事等。VR 拍摄之所以选择直录一体化 VR 摄像机 Upano XONE，主要是因为，该 VR 设备不仅可以完成 VR 直播，还能完整全景录播，而这两种一体化的直录功能，可以在具体使用过程中，更加灵活多变。

此次中网活动 Pico 方面负责人 Eric 表示：“Pico 通过自身在 VR 领域的优势，为此次中网线上&线下的球迷都提供了专业的VR服务，线下球迷来到比赛场馆后，可以在 Pico 的多个合作展区通过体验 PicoNeo、Pico1S 等产品玩到最新最酷的 VR 游戏、全景视频、3D 影视等内容，而不能来到现场看球的球迷，在10月1-9日的 WTA 皇冠明珠赛和 ATP500 赛期间，Pico 也提供了本届中网的系列幕后花絮与赛场活动，让网球爱好者们领略即使身处现场也没法看到的赛事幕后花絮。”



Pico独家赞助中国网球公开赛

Eric 表示，除了这些之外，Pico 在钻石球场的球员休息室里也为来自世界各地的球员准备了一份大礼 -- Pico GT 运动座舱，供球员在紧张的比赛之余放松身心，来到球员休息室，刚刚体验过 Pico GT 的澳洲球员说：“这次来中国参赛的体验非常特别，即使是顶级的四大满贯比赛的休息室里，也从未有过这么新奇的‘大玩具’，非常刺激好玩。”



Pico独家赞助中国网球公开赛

截止发稿前，中国网球公开赛已完美落幕，相信此次 VR+网球比赛的形式已经让很多人印象深刻，Pico 也通过国际赛事为中国 VR 品牌在世界范围内进一步打响了知名度。