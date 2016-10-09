《中国生物质能源大全2016》正式发布

杭州2016年10月9日电 /美通社/ -- 近期，《中国生物质能源大全2016》（以下称“《大全》”）正式发布。该书是中国唯一一部生物质能源行业的年鉴类工具书，由中国新能源网、中国生物质燃料网、中国生物质能源网、中国生物质锅炉网与《中国生物质能源大全》编辑部联合出品。

为行业经典。自发行以来线上线下已累计售出4000余册，受到了业内人士的广泛好评。众多权威机构和采购商购买本书来作为行业数据的有效参考。

《大全》全书正文800页，共计100多万字，主要版块包括：



2016生物质能源企业名录（业内唯一）

全面收录国内外生物质能源行业企业，细分行业有：

- 生物质固体燃料成型设备与配件

- 生物质固体成型燃料成品

- 生物质锅炉、燃烧机、炉具与相关配套设备

- 生物质液体燃料与相关设备

- 生物质气体燃料与相关设备

- 生物质发电与相关设备

- 其他生物质能源产品、工程、仪器与设备

- 投资、认证检测、咨询服务、企业管理

- 行业协会、科研院所与高校

- 会展与媒体

政策法规

收录近十年来的生物质能源、环保、节能减排等方面法律法规，各地方政府对生物质能源项目的扶持性政策。在2015版的基础上，新增最新国家、地方相关政策法规20余项，并删除部分已无效的法规。

技术文献

收录优秀的生物质能源行业：原创产业分析、权威数据统计、最新技术论文、企业技术创新、企业项目实施案例等类别的技术文章。更新最新企业项目实施案例、热点技术、统计数据共30篇左右。

了解《大全》详情和购买方式请浏览专题页面：

http://www.china-nengyuan.com/999/zt/swzdq2016/