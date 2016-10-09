您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

DITC2016中国广电行业科技发展风云榜投票拉开序幕

2016年10月09日 13:30 编辑： 经理人网编辑
0

北京2016年10月9日电 /美通社/ -- 广播影视技术与新一代信息技术加速融合，使广电发展面临新机遇与新挑战。节目制作、网络传输、终端服务都向智能化、跨屏互动演进，广电全媒体发展成为主流趋势。现在，传统媒体与新媒体的加速融合发展，使广电行业面临全面战略转型。

在广电行业战略转型和加速发展的背后，是广播电视企业的深化变革与创新。面对行业发展大变革，只有勇于创新，紧跟时代的企业才能与时偕行。只有那些精耕于产品，塑造出品牌价值的企业才可以在变革发展的市场中立足，创造价值。

“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”致敬融合时代
“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”致敬融合时代

由慧聪广电网主办，中国新闻技术工作者联合会协办的“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”引领广电企业发展标杆，届时风云榜活动将邀请业内专家、学者共襄盛举，同时也为业内优秀企业提供展示的平台以被社会大众所了解、期待。

DITC2016中国广电行业科技发展风云榜于9月10日启动报名，9月30日结束，在报名期间共有300多家企业、品牌与人物报名参选。报名企业、品牌与人物涵盖广电制播、传输等多个领域，涉及从事研发、生产、销售广播电视系统、设备的多家企业。自10月1日起，“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”活动正式进入投票阶段，各大奖项20强争夺战就此拉开序幕。本次投票活动将持续一个月的时间，于2016年10月31日结束。届时将通过网络投票和微信投票选出每个奖项的20强。这就意味着，数百家报名企业中只有80家能够杀出重围。

“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”活动自10月1日起正式进入投票阶段
“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”活动自10月1日起正式进入投票阶段

群雄逐鹿，英雄谁属？投票不仅是对企业的鼓励，更是对整个行业良性发展的负责。慧聪广电网邀请行业相关人士投出宝贵的一票。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/27412.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号