DITC2016中国广电行业科技发展风云榜投票拉开序幕

北京2016年10月9日电 /美通社/ -- 广播影视技术与新一代信息技术加速融合，使广电发展面临新机遇与新挑战。节目制作、网络传输、终端服务都向智能化、跨屏互动演进，广电全媒体发展成为主流趋势。现在，传统媒体与新媒体的加速融合发展，使广电行业面临全面战略转型。

在广电行业战略转型和加速发展的背后，是广播电视企业的深化变革与创新。面对行业发展大变革，只有勇于创新，紧跟时代的企业才能与时偕行。只有那些精耕于产品，塑造出品牌价值的企业才可以在变革发展的市场中立足，创造价值。

由慧聪广电网主办，中国新闻技术工作者联合会协办的“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”引领广电企业发展标杆，届时风云榜活动将邀请业内专家、学者共襄盛举，同时也为业内优秀企业提供展示的平台以被社会大众所了解、期待。

DITC2016中国广电行业科技发展风云榜于9月10日启动报名，9月30日结束，在报名期间共有300多家企业、品牌与人物报名参选。报名企业、品牌与人物涵盖广电制播、传输等多个领域，涉及从事研发、生产、销售广播电视系统、设备的多家企业。自10月1日起，“DITC2016中国广电行业科技发展风云榜”活动正式进入投票阶段，各大奖项20强争夺战就此拉开序幕。本次投票活动将持续一个月的时间，于2016年10月31日结束。届时将通过网络投票和微信投票选出每个奖项的20强。这就意味着，数百家报名企业中只有80家能够杀出重围。

群雄逐鹿，英雄谁属？投票不仅是对企业的鼓励，更是对整个行业良性发展的负责。慧聪广电网邀请行业相关人士投出宝贵的一票。