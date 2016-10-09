泰诺健与中国网球公开赛签署为期三年的赞助合同

北京2016年10月9日电 /美通社/ -- 全球领先的全面健康解决方案供应商泰诺健为2015-2017年三届中国网球公开赛的指定健身设备赞助商，为在中国国家网球中心参赛的运动员提供产品和技术服务。



泰诺健中网球员健身中心

泰诺健总部设在意大利，以无缝结合创新与技术的最先进健身设备的设计和制造而享誉全球。

泰诺健基于三十年的研究与发展，通过与世界顶级运动员、医疗专家、研究员和学院的合作，开发了一系列广泛的获奖类健身、康复与训练设备的产品组合。通过无缝设计整合前沿技术，打造出完美结合功能与性能的产品。

泰诺健的全面健康愿景、创新与创意理念无人能及，这是它多年来一直被全球体育团队、运动员和精英运动员选为训练器材供应商的原因。

自创办以来，泰诺健一直与世界著名的一些运动员和体育团队保持密切合作，并成为过去5届奥运会的官方供应商：2000悉尼奥运会，2004雅典奥运会，2006都灵奥运会，2008北京奥运和2012伦敦奥运会，并在最近被指定为2016里约奥运会的官方供应商。

公司也与 F1 车队合作，包括法拉利和迈凯轮；在2014年世界杯上与主要的国际足球俱乐部如 AC 米兰、国际米兰和尤文图斯、切尔西俱乐部、巴黎圣日耳曼和俄罗斯、巴西及意大利国家队开展合作。还有其他的一些，如英国足球发源地圣乔治公园、米兰奥林匹亚篮球、意大利红月队等。

参与比赛的运动员都将获得泰诺健提供的最为卓越的产品系列 ARTIS，这是首个结合了有氧训练、力量及功能训练的完整系列器材，集最优秀的设计、生物力学、互动技术及生态可持续性为一身的健身产品。健身房还将包括 SKILLMILL，它定义了全新的产品类别：唯一一款非电动产品，结合了力量、速度、敏捷和耐力训练，以及用于身体核心训练的完整产品系列 ARKE。

作为第二年合作，泰诺健特别为参加2016年中国网球公开赛的中国籍球员首次提供伤病保障的服务，泰诺健运动康复伙伴北京慈铭奥亚健康管理医院运动医学中心主任陈伟杰表示：“不论是青少年网球爱好者或是高水平网球运动员，追求上佳的运动表现都离不开良好的体能和康复保障，我们将与泰诺健共同协助中国网球选手在中网国际公开赛中发挥的更加出色。”