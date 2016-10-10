中国电影市场持续走低 钱宝有票悄然布局逆势上涨

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 十一黄金周的火热逐渐退去，而向来被视作黄金档的国庆档票房成绩首次出现负增长。从2008年以来，国庆档票房始终保持着高速增长，尤其是2013年至2015年，国庆档票房分别为6.17亿元、10.91亿元、18.5亿元，增幅分别达到55%、76%、69%，均高于全年票房增速。今年的国庆档，10月1日至6日的单日票房分别为2.81亿元、2.58亿元、2.38亿元、2.2亿元、2.11亿元，2.04亿元，不仅总票房成绩低于去年的18.5亿元，每天的单日票房也没有超出去年。

值得指出的是，电影市场降温并非国庆档独有。今年暑期档的总票房123.29亿元，较去年同期减少1.49亿元；今年中秋档总票房6.05亿元，较去年同期减少3.43亿元。随着人口红利消失、IP神奇不再、平台贴补减少、影院建设趋于饱和等因素的叠加，中国电影票房的“泡沫”渐趋缓和并回归理性，相比连年的票房激增，观众更愿意为高质量的电影作品买单。

当下，各大票务平台背后的资本浪潮逐渐平息，补贴模式也趋于理性。电影市场的冷势是否会让“热钱”的投资方在看不到盈利希望下提前退场？那么，电影市场在各种尴尬境地中该如何发展，各大票务平台方又将何去何从呢？



钱宝有票地推人员

在大盘遇冷，各大票务平台销售额持续低迷的同时，钱宝有票这家后起之秀逆袭上位，在黄金档负增长的大环境中超额完成票房销售，市场份额逐渐超越老牌劲旅。国庆期间，钱宝有票广州分公司举办了多场品牌活动，获取了大量优质新用户，助力国庆票房的提升，贡献了钱宝有票广州区域国庆票房的40%。

仔细分析可见，钱宝有票根植于钱宝微商平台主网站，依托电商模式下独特的会员制为其提供充足的流量及资本支持，为票房高速增长提供坚实的后盾和动力来源。同时，作为一个强大的流量入口，钱宝有票的电影业务也在反哺主网站，为微商平台提供优质的新会员，共同形成一个流量互补的良性闭环。

钱宝有票负责人姜大海表示：我们致力于为用户提供一站式的生活服务平台，并为我们的会员用户，提供更多的内容性、附加性服务。由此可见，在中国电影行业逐渐理性化的发展过程中，钱宝有票布局票务、社区、住宿、便利、出行、餐饮六大板块、以实体商业经营和消费者需求为出发点，整合最具价值的互联网技术和线下资源，为实体商业的经营者、商家和消费者搭建一个全方位的互联网开放平台，从单一的票务垂直细分，转型为全品类的生活服务平台，致力于打造您身边的生活服务管家。