泰国旅游局推出“2016普吉美食节:在游玩中品尝美食”活动

吸引游客赴普吉岛品尝当地美食

泰国普吉岛2016年10月10日电 /美通社/ -- 泰国国家旅游局最近与泰国大受欢迎的旅游目的地、“世界美食之都”普吉岛携手推出“2016普吉美食节:在游玩中品尝美食”(Phuket Tasty Fest 2016, Eat & Travel at the Same Place)活动,旨在将泰国当地美食推向世界舞台。普吉府副府尹 Prajiad Aksornthammakul 先生、普吉市市长 Somjai Suwansupana 女士和泰国旅游局旅游产品副局长 Visanu Jaroensilp 先生在诗丽吉王后72岁诞辰纪念公园 (Queen's 72nd Birth Day Anniversary Phuket Public Park) 共同主持了这项活动的盛大开幕仪式。

此活动是为了向世界各地的游客宣传普吉岛的当地美食。为响应政府促进泰式旅游的政策,除了普吉岛特色美食之外,还提供来自泰国各地的著名美食。

来自不同地区的泰国美食讲述了古往今来不同的文化故事和生活方式,吸引着全世界游客前来体验泰国风情。最近,普吉岛成为联合国教科文组织根据美食文化进步评选的18个“世界美食之都”之一。普吉岛是泰国乃至整个东盟第一座荣获这项称号的城市。

“2016普吉美食节”新推出了几项活动,包括四个泰国美食区:普吉美食区、泰式海鲜区、泰国各地美食区和泰式甜品区。

Jompalang Noodle、Mae-Klong Original Fresh Palm Juice、Pad Thai in a Basket Est 1988、Thai Tublee Steamed Bun、Kamnan Jul's Pickled Fish、Mae Somjit's Super Crispy Pork Rind、Thai Angle Hair Noodle with Crab Curry和 Grilled Bun 等著名餐厅均加入了此次活动。

