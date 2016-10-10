您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

泰国旅游局推出“2016普吉美食节：在游玩中品尝美食”活动

2016年10月10日 08:44 编辑： 经理人网编辑
0

吸引游客赴普吉岛品尝当地美食

泰国普吉岛2016年10月10日电 /美通社/ -- 泰国国家旅游局最近与泰国大受欢迎的旅游目的地、“世界美食之都”普吉岛携手推出“2016普吉美食节：在游玩中品尝美食”(Phuket Tasty Fest 2016, Eat & Travel at the Same Place)活动，旨在将泰国当地美食推向世界舞台。普吉府副府尹 Prajiad Aksornthammakul 先生、普吉市市长 Somjai Suwansupana 女士和泰国旅游局旅游产品副局长 Visanu Jaroensilp 先生在诗丽吉王后72岁诞辰纪念公园 (Queen's 72nd Birth Day Anniversary Phuket Public Park) 共同主持了这项活动的盛大开幕仪式。

2016普吉美食节：在游玩中品尝美食
2016普吉美食节：在游玩中品尝美食

此活动是为了向世界各地的游客宣传普吉岛的当地美食。为响应政府促进泰式旅游的政策，除了普吉岛特色美食之外，还提供来自泰国各地的著名美食。

来自不同地区的泰国美食讲述了古往今来不同的文化故事和生活方式，吸引着全世界游客前来体验泰国风情。最近，普吉岛成为联合国教科文组织根据美食文化进步评选的18个“世界美食之都”之一。普吉岛是泰国乃至整个东盟第一座荣获这项称号的城市。

“2016普吉美食节”新推出了几项活动，包括四个泰国美食区：普吉美食区、泰式海鲜区、泰国各地美食区和泰式甜品区。

Jompalang Noodle、Mae-Klong Original Fresh Palm Juice、Pad Thai in a Basket Est 1988、Thai Tublee Steamed Bun、Kamnan Jul's Pickled Fish、Mae Somjit's Super Crispy Pork Rind、Thai Angle Hair Noodle with Crab Curry和 Grilled Bun 等著名餐厅均加入了此次活动。

垂询详情，请联系：

Rachanee Krimjai
电话：
电邮：rachanee@zignature.co.th

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/27422.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号