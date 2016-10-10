IE expo 2017中国环博会更“国际”、“专业”、“创新”

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 环保产业作为污染治理重要平台、经济增长重要支柱和科技创新重要领域，正迎来新的难得发展机遇。《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、“十三五”规划纲要等一系列决策部署和重要文件共同形成了我国环保产业发展的顶层设计；以“环境质量改善”为核心，“水十条”、“气十条”、“土十条”、“循环发展引领计划”、环保税等政策措施逐步落地，环境执法力度不断加大，激发环保产业市场需求加速释放。

由中国环境科学学会、全联环境服务业商会、德国慕尼黑博览集团和中贸慕尼黑展览（上海）有限公司共同主办的亚洲第一专业环保展-- 第18届中国环博会将于2017年5月4-6日在上海新国际博览中心举行，预计展览面积超过10万平方米，展商数目突破1500家，一站式展示市政、工业、农村三大领域全方位环境污染治理与可持续环境解决方案。

全球热点技术 汇集亚洲第一环保展

中国环博会紧贴国家政策及行业发展趋势，获得德国、美国、法国、奥地利、意大利、瑞士、韩国、日本、香港、台湾等十余个国家及地区组织阵容庞大的国家与地区展团参与，展会预计吸引来自全球五大洲共30余个国家的环保企业同台竞逐，展示全球最前沿的环境治理技术及解决方案。

伴随展会规模的扩大，明年展会将按环保产业各细分领域设立专馆及主题专区多达11个，包括：国家展团馆、品牌馆（环境设施运营）、水与污水处理、泵管阀、二次供水与智慧水务、膜法水处理、污泥处理处置、蒸发与结晶、固体废弃物处理、农畜废弃物、环卫、建筑垃圾处理、VOC治理、工业粉尘治理、土壤与地下水修复、环境监测仪器等。

深入细分领域 新增膜、环卫、建筑垃圾等多个热点专区

在众多专区中，要特别介绍的是新增设的“膜法水处理专区”及“环卫专区”。

随着多个大型膜法给水工程、污水回用工程及海水淡化工程已经相继建成，超滤、微滤、纳滤、反渗透及膜法水处理技术在能源电力、海水淡化、给水处理、污水回用及医药食品等领域的工程应用规模迅速扩大。膜产业近几年一直保持两位数增长，“十三五”期间将迎来黄金发展期。为顺应市场需求，中国环博会特设“膜法水处理专区”，汇集陶氏、海德能、滨特尔、和氏璧、赛诺膜、中环膜、膜天膜、久吾高科、三达膜、栗田工业、美富特、招金膜、森诺、普拉克、世浦泰、斯纳普、求是膜、特里高、科琅、瑞洁特、碟滤膜、AMS、水艺膜、东洋、开立、微陶、水盾、凯米膜、希沃、中科瑞阳等全球领先膜工业企业展示高新材料与成套解决方案。

6月发改委等部门发布的《垃圾强制分类制度（征求意见稿）》，从政策上对垃圾分类进行强制规定。要想完成垃圾分类这一系统工程，必然要实现环卫系统的改革，加快市场化进程，并将与下游的垃圾处理等环节紧密结合。未来随着市场化程度的提高，环卫市场的规模将得到进一步的扩张。环卫作为德国IFAT展的核心板块，在2016年的展会上云集了近300家全球顶尖环卫企业，包揽了4个展馆的展示面积。作为IFAT母展以外规模最大子展，2017年中国环博会将整合IFAT的海外环卫资源，引进国际环卫大牌，融合国内环卫市场行情和国内知名环卫企业，展示最先进的环卫技术、推广最前卫的环卫理念。为国内环卫企业提供更高层次的信息交流平台，力助开拓海外市场。

与环卫产业相同，随着城市快速建设发展过程中，伴随产生的大量建筑垃圾，因排量的快速增长，违法倾倒在郊区、道路两侧，甚至河流、湖泊等现象越来越严重。建筑垃圾处理处置的减量化、资源化、无害化成为解决目前垃圾围城的钥匙，对于建筑垃圾处理产业，将会是一大契机。2017年中国环博会将新增“建筑垃圾行业技术设备展示区”，邀请中联重科、三一集团、美卓矿机、中意矿机、郑州鼎盛、郑州优科、金科建筑清运、华清再生、黄埔再生、元泰达环保建材、中山斯瑞德、绿洁环境、新奥混凝土等建筑垃圾行业相关设备、服务企业，从前期的破碎、分选，到中期的垃圾清运，最终进入再生循环利用，全面展示建筑垃圾的减量化、无害化、资源化产业链。

同期活动创新升级 关注环保应用市场趋势

据组委会介绍，展会同期举办的中国环博会高峰论坛，将迎来创新性的升级。交流议题将更关注终端应用，从市政环保、工业环保、农村环保三大应用领域出发，邀请水、固废、大气、土壤等环境治理相关政策制定部门、权威专家学者、领先技术企业齐聚一堂，呈现一场高端、创新、实效的环保产业思想盛宴。

展位预定火爆，报名从速！

逾1,500家知名展商将于明年展出最新水、固废、大气、土壤污染治理解决方案，由于各界反应非常热烈，优势展位已预定一空。有兴趣参展的单位，请立即登陆展会官网提交展位预定申请，或拨通热线021-23521189，勿失良机。