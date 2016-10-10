亿航GHOSTDRONE 2.0无人机登陆全美500家百思买零售店

广州2016年10月10日电 /美通社/ -- 全球领先的智能飞行器科技企业亿航智能EHang正式宣布，旗下消费级智能无人机GHOSTDRONE 2.0 正式登陆全美500家BEST BUY百思买零售店。

亿航GHOSTDRONE 2.0是一款消费级智能无人机，它首次将带有头部姿态追踪功能的虚拟现实眼镜与智能无人机完美整合，通过亿航独创的智能手机（及平板电脑）体感操控模式，让大众用户通过手、眼、头部的人性化自然交互，轻松享受无人机智能操控与第一人称视角的航拍观感体验。无论是亲子家庭还是都市大男孩，抑或旅游发烧友与户外达人，都能轻松解锁非凡“视界”，享受航拍、飞行穿越、无人机游戏的乐趣。



亿航无人机登陆全美500家百思买零售店

百思买是全球最大的电子科技产品的零售和分销及服务集团，每年为超过15亿顾客提供物美价廉的高科技娱乐产品和服务。在美国，百思买覆盖了超过70%的人口聚居地，消费者不到15分钟就可以到达一家百思买零售店。

亿航全球业务发展副总裁陈丽苹表示：“百思买是全球消费电子行业最为知名的零售品牌之一，我们非常高兴获得百思买的全力支持，将亿航GHOSTDRONE 2.0智能无人机推向全美500家零售商店。百思买对于GHOSTDRONE的强烈信心是对消费级智能无人机市场前景的有力证明。以亿航为代表的简易、安全、智能的消费级无人机注定将不再只是航拍从业者以及发烧友的专利，它将会成为大众的主流之选。”

2015年中国消费无人机出口额高达30.3亿元，出口无人机约65万台，相较于2014年增长近9倍。2016年将继续维持高增速，有望实现同比翻倍增长。香港、美国、欧盟为无人机的主要消费地区，很大程度上带动了国内消费级无人机的出口。

全球知名市场调研公司 GlobalWebIndex 在今年第二季度公布的一项关于无人机用户的调查显示：在全球16到64岁的互联网用户中，约有三分之一（32%）的用户对于使用无人机感兴趣。这表明，简易、安全、智能的消费级无人机将迎来发展的黄金时期，越来越多的消费者希望通过无人机来捕捉生活中的绝妙时刻。

时至今日，世界各地的消费者们已经正在享受GHOSTDRONE 2.0智能无人机所带来的激情与欢乐时刻，他们正在用自己能够轻松驾驭、到手即飞的“空中伴侣”捕捉求婚、体育比赛、冒险旅途中值得纪念的瞬间，通过无人机与智能手机、虚拟现实眼镜的智能交互与融合体验，畅享触手可及的自由飞行。www.ehang.com/cn/video/show/117.html