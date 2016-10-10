法国银器世家Christofle昆庭推出新婚餐具贺礼

新概念新婚贺礼 -- MOOD 系列高端餐具

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 正值金九银十婚礼季，法国皇室御用银器品牌Christofle昆庭，在上海恒隆广场旗舰店与久光百货专柜发布了既适应中国文化传统又符合现代摩登生活需求的“金蛋”与“玫瑰金蛋”餐具组合，为正在置备嫁妆新人或寻觅新婚贺礼的朋友们带来完美的选择。同时推出的还有微信“试用”活动，让用户轻松体验家中摆放“金蛋银蛋”的搭配效果！



Christofle昆庭玫瑰金版MOOD

婚礼是见证爱情的重要仪式，一声“我愿意”，意味着爱情修成正果。这一天，长辈、亲朋、好友都会送上精心准备的礼物，毫不吝啬地将最美好的祝福带给这对新人。 “蛋”有新生、诞生的美好寓意，正如婚礼预示的那样：一个新家庭的诞生，一段美好崭新生活的开始，因此将蛋形MOOD六人份餐具作为新婚礼物十分合适。同时，餐具是“家”的印记，蕴含着一餐一饭、细水长流的深意。一套历史悠久的老牌银器，可以传承好几代人，长辈给新人当作结婚聘礼或者嫁妆实用又有品位。独具一格的外形，无论是日常使用还是宴请客人，都显得格外有腔调，平时还能作为装饰物放在家里的任何角落，如此一件集颜值和功能于一身的新婚贺礼必将为即将开启的婚姻生活增添满满的活力。



Christofle昆庭银质版MOOD

继2015年经典银质MOOD面世大获成功以来，玫瑰金MOOD以及黄金MOOD首次与大众见面，实现MOOD系列的完整升级。

玫瑰金MOOD保留了MOOD系列餐具组合独特的蛋形外壳和胡桃木支架的搭配，6支小茶勺在Christofle镀银基础上又披上玫瑰金外衣，与玫瑰金色外壳相互呼应，既彰显了MOOD一贯的现代简约风格，又增添了温柔优雅之感。

而黄金MOOD，更是连同蛋形外壳的材质都升级为奢华的24k镀金，同时也包含了24件银质镀24k纯金的刀叉勺与茶勺，集华丽材质与时尚设计于一身，耀眼但不张扬，高贵却有新意，是身份的象征，也是品质生活的彰显。



Christofle昆庭黄金版MOOD

扫码参与“MOOD在我家”活动，体验将MOOD放在家中的搭配效果

Christofle昆庭把MOOD系列明星单品图片做成贴纸，用户用微信扫描下方二维码，在本活动页面中上传想要摆放该单品的场景照片，然后选择喜爱的单品，拖拉到合适位置后调整大小，便可合成出Christofle的产品摆放到家里的效果。这个强大的“试用”体验，能让用户过足一把瘾，并且方便大家选购合适自己家装风格的Christofle产品，消除了许多关于搭配效果的顾虑。

Christofle官方网址：http://cn.christofle.com