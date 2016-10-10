安达宣布财产与责任险业务部门新任命

新加坡2016年10月10日电 /美通社/ -- 安达(Chubb)今天宣布亚太区财产与责任险业务部门的新任命：

Michael Frazer：现任亚太区能源与技术保险部门主管。他被任命为亚太区财产险部门新任主管。他将接任Jason Keen的职位，后者最近晋升为亚太区财产与责任险的区域主管。新任职后，Frazer先生将继续常驻新加坡，并向Keen先生汇报工作。

Frazer先生拥有超过15年的财产、能源及工程险承保经验。自1999年加入前安达(ACE)以来，他屡次晋升,职责不断扩大。2012年，他开始担任亚太区能源与技术保险部门主管一职。

Michael (Mick) Peacock：现任能源与技术保险业务澳大利亚与新西兰经理。他被任命为能源与电力保险业务部门亚太区新任主管。新职责将包括管理内陆运输业务组合。Peacock先生将汇报给Frazer先生，工作地点则将从悉尼转移到新加坡。

Peacock先生从2012年在前安达开始担任当前职务。他是一位经验丰富的核保人，曾在政府部门及本地、跨国保险公司担任过多个核保及领导职务。

Stephen (Steve) Hanna：将接替Peacock先生，成为能源与技术保险业务澳大利亚与新西兰新任经理。Hanna先生现任电力保险业务部门澳大利亚与新西兰区产品经理。在新职位上，他将同时汇报给财产与责任险业务澳大利亚与新西兰区主管Peter Kelaher先生以及Peacock先生。

Hanna先生是一名资深工程师。2005年加入前安达时，他担任高级区域工程师，负责能源与公用事业险部门的相关工作。2011年，他晋升为电力险业务部门产品主管。

在谈到以上这些新任命时，Keen先生表示：“这项继任计划显示了安达在人才储备上的雄厚实力，这正是因为我们随着各地经营的变化，不断培养人才以满足业务需求。Michael、Mick和Steve具备出色的领导能力、专业技能及成功业绩，他们将在新岗位上帮助我们抓住该地区的增长机遇。”

安达简介

安达是全球最大的上市财产及责任保险公司，在54个国家和地区拥有经营机构，为不同群体的客户提供商业和个人财产及责任保险、人身意外和补充医疗保险、再保险和人寿保险。作为一家核保公司，安达凭借深刻的洞察力和纪律性评估、承担以及管理风险。我们精准高效地开展服务和处理赔案。公司以其丰富的产品和服务、广阔的分销能力、雄厚的财务实力，以及遍布全球的本地运营而著称。母公司Chubb Limited在纽约证券交易所上市(NYSE:CB)，并且是标准普尔500指数的成分股。安达在苏黎世、纽约、伦敦等地设有管理机构，在世界各地约有31000名员工。详情请访问：new.chubb.com。