阿法拉伐精益啤酒酿造技术和解决方案亮相China Brew 2016

匠心独造

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 2016年10月11日，在上海即将召开的第十二届中国国际酒、饮料制造技术及设备展览会上，作为全球领先的专业化产品和工程设计解决方案领导企业，阿法拉伐公司（Alfa Laval）将以“匠心独造”为主题，携旗下著名的BREW 701 eDrive离心机、TJ40G旋转喷头、防混阀阵及Hybrid粉末混合机等高端设备，为业界带来融技术、系统、设备和服务于一体的精益啤酒酿造工艺解决方案。



阿法拉伐精益啤酒酿造技术和解决方案亮相China Brew 2016

展会期间的每日预定时间，阿法拉伐展台上都会举行高速离心机服务演示。下午还特别安排了快乐时光Happy Hour和调酒师表演，盛邀各界嘉宾光临。场外的两场高端技术研讨会还将为大家带来精酿工艺的最新流行趋势和研发进展。

酿造是一种态度

酿造是一门融艺术与科学技术于一体的工艺。阿法拉伐的解决方案和专有技术助客户将凝结工艺创新的产品达到最佳品质，同时不断提升生产绩效。

在展会期间，来自饮料和啤酒行业的同仁可以与阿法拉伐专家们进行了会谈，发现技术成熟、性能优良的各种产品，了解阿法拉伐如何综合运用技术、系统、设备和服务来帮助啤酒企业取得更大的成效。

在不懈追求卓越品质的同时专著提升生产绩效是本次阿法拉伐精益啤酒酿造工艺解决方案的关注重点。

品质卓越，质量保证

提高产量会出现一个让人两难的局面——如何提高产能而不影响最终产品质量？阿法拉伐高速离心机系列能为啤酒制造商提供隔离空气的分离和澄清，同时保持较高的酵母活性，无氧化作用。这是保证啤酒质量、提高产量的良方。

绩效提升，效益优先

随着消费者的喜好日趋多元化，啤酒饮料产品也需顺应这一趋势。虽然使用添加剂和调味剂能满足多元化需求，但在去除不必要的杂质时总是会造成产品损耗，使产量下降。阿法拉伐的混合和分离产品系列通过多种行之有效的方法，卫生高效且最大限度地提高了生产灵活性，尽可能回收宝贵的产品，避免在整个酿造车间和加工区域中产生浪费。

啤酒酿造需要领先的技术、设备与服务

阿法拉伐在中国酿造展上展示的解决方案包括：



BREW 701 eDrive离心机

阿法拉伐BREW 701 eDrive离心机

在啤酒进行膜过滤和澄清之前，首选的预过滤解决方案。它采用独特的中对中转鼓设计，使得澄清分离效果非常出色，适合完成啤酒澄清分离任务，不会出现吸氧，也不会损失酒香、挥发成分或CO2。

阿法拉伐 TJ40G 旋转喷头

一种高效、高冲击力的罐清洗装置，旨在节省用水量和化学剂用量。该装置具有完全自清洁功能，能有效地处理顽固残留物和固形物，最大限度地减少产品污染风险。

阿法拉伐防混阀阵

一种由防混阀组合而成的卫生模块，可同时控制多流体，无产品损失。



Hybrid粉末混合机

阿法拉伐 Hybrid 粉末混合机

一种多功能双级功率粉末溶解解决方案，能迅速混合并将干湿配料泵送到均匀混合物中。

阿法拉伐高速离心机服务演示

您有机会看到服务团队的具体操作，在操作过程中您可随时提问。服务演示在展会期间的预定时间举行。

阿法拉伐高端技术研讨会

在10月11日和12日举行的高端技术研讨会上，阿法拉伐还将向各位饮料和啤酒行业的同仁及嘉宾介绍应用于啤酒精酿过程的包括澄清模块、脱氧水模块、酵母管理模块、瞬时杀菌模块在内的四大主要模块中的阿法拉伐独创解决方案。同时，对精酿工艺感兴趣的与会嘉宾还将有机会与阿法拉伐全球啤酒酿造事业部高管和技术专家交谈互动，发现技术成熟、性能优良的各种产品，了解阿法拉伐将如何综合运用技术、系统、设备和服务帮助中国精酿啤酒行业取得更长足的发展。

阿法拉伐集团啤酒部技术中心经理Juan Jurado先生表示：“在现代技术和传统酿酒工艺之间存在着某种矛盾，但阿法拉伐的设备对手工精酿工艺作出了极大贡献，使得精酿啤酒企业能够更好地控制啤酒的口感，并酿造出更多不同的风味。对于阿法拉伐来说，精酿不仅仅是一种酿造工艺，更是在每一个酿造环节中不懈追求卓越品质和生产绩效的匠心态度！”