苏州优富纺织品有限公司推出循环再生功能系列产品

中国苏州2016年10月10日电 /美通社/ -- 在纷繁变化的全球市场，苏州优富纺织品有限公司（UTSC），作为美国UNIFI公司（纽约证交所代号：UFI）的全资子公司，为满足日益增长的对于舒适、功能和环保的要求，推出了把REPREVE®与功能性相结合的系列产品。REPREVE®是由回收材料制成的Unifi公司再生化纤原料的品牌，包括消费使用后的塑料瓶。UTSC着眼于把功能性和环保结合起来，发挥其各自优势，以达到更佳的效果。

“Unifi作为全球领先的功能性纱线和再生纱线的提供商，为市场提供两者合二为一的最佳选择，”美国Unifi公司全球品牌销售、市场和产品开发副总裁Jay Hertwig先生说，“通过Unifi公司全球的销售网络，我们的客户无论在哪里开展业务，都可以得到品质优异的创新产品。”

美国UNIFI公司有着45年的历史，致力于产品创新，不断推出性能独特、舒适美观的优质纱线。REPREVE®用了三年的时间开发环保再生结合质量和功能性与一体的系列产品。

“消费者不但可以得到各种功能性产品，而且可以得到与环保相结合的功能性产品。” UTSC总裁Ed Wickes先生说，“我们的功能性品牌纱线与REPREVE®的结合满足了消费者对于休闲衣着服饰功能舒适性和自然环保的双重要求。”

UTSC可以提供旗下品牌功能性技术和REPREVE®再生结合的系列产品，如结合SORBTEK®吸湿排汗，REFLEXX®弹力，SOFTEC®高回弹技术，REPREVE®再生涤纶短纤维混纺，COTTON-LIKE® 仿棉自然手感。

了解更多信息和UTSC的其他产品，欢迎垂询于10月11-13日举行的2016中国上海国际面料及辅料博览会，5.2号国际馆E65苏州优富纺织品有限公司展位。

关于Unifi：

美国Unifi是一家生产和销售化纤原料的跨国公司，其产品针对客户各种需求和功能性的高附加值产品（PVA）。Unifi可提供纺织行业最完整的涤纶和尼龙产品线。Unifi公司提升供应链价值，引领市场需求，致力于产品创新，不断推出性能独特、舒适美观的优质纱线。除了其Repreve®旗舰产品 - 循环再生环保系列家族，Unifi公司品牌还包括：SORBTEK®，REFLEXX®，AIO® - 多合一功能纱线，SATURA®，COTTON-LIKE®，A.M.Y.®，MYNX® UV和MICROVISTA®。Unifi公司的纱线及品牌随处可见，可用于服装、袜类、汽车、家纺、工业等领域。

更多信息，请访问：http://www.unifi.com

更多有关REPREVE®产品信息，请访问：www.repreve.com