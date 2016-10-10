IFF Gallery携手一众欧洲新锐设计师品牌亮相MODE展

-- 做中国领先的欧洲精品时尚传播者

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 新一季的上海时装周即将拉开帷幕，除了大众所期待的各品牌最新大秀之外，对国内的时装业内人士来说更具吸引力的则是集聚各大设计师、showroom的MODE上海服装服饰展。作为新一代跨境时尚O2O的引领者，IFF Gallery此次受邀参加这一国内顶级行业盛会，并将携手一众极具个性的欧洲新锐设计师品牌亮相10月MODE展，为海内外买手、国内经销商、媒体等带来原汁原味的欧洲时尚精萃。

不同于传统的showroom，IFF Gallery将showroom的概念延展至包括官网、APP等线上平台，线下则呈现兼具C端零售以及B端贸易展示的复合型新概念时尚中心。“良好的市场反馈以及不可复制的品牌是打动买手、经销商等买家的核心优势。IFF Gallery新概念时尚中心以高端、精致的单品牌及多品牌集合店形象来展示各品牌在海外市场的“原貌”，让买家充分感受到各品牌的定位、风格等特质。结合了终端销售的新概念购物中心还能真实、有效地反馈出各品牌的市场反馈，为买家提供了有力的数据支持。未来，我们还将为消费者提供预购的定制服务，为品牌和消费者之间构架起一个直接沟通的桥梁，让消费者也能体验到买手的各项专利”，IFF Gallery CEO童丽丹女士说道，“另一方面，IFF Gallery致力于将欧洲精品时尚带入到中国，做欧洲时尚文化的传播者。我们传播的不仅是当地流行的时尚，更是一种崇尚品质生活的理念。我们尝试培养国人从消费LOGO到消费品味的习惯。IFF Gallery旗下的品牌都是经由专业的国际买手团队根据国内消费数据而量身精选的。每一个服装品牌，每一个鞋履品牌，甚至每一个包袋配饰品牌都演绎着不一样的工匠精神和完美品质。”



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为带给MODE展观众耳目一新的特色欧洲时尚，IFF Gallery此次特别精选了旗下个性迥异的男女童服饰及鞋包配饰品牌，希望通过展会让更多时尚买手及圈内人士关注及喜爱这些首度进入国内的当红轻奢、一线新锐设计师品牌。作为海外品牌和国内市场对接的商业交流平台，IFF Gallery致力于为品牌及买家提供一站式的综合服务：为品牌量身定做符合具有中国特色的市场推广、销售代理、媒体传播、跨界合作等多维度的资源支持；为买手及经销商带来包括跨境贸易、供应链管理、数据分析、渠道引荐以及金融支持等全方位服务。“我们一直致力于突破并重组传统产业的模式，并通过创新的资源整合将单纯的跨境贸易过度为推进中国时装产业的消费升级。”IFF Gallery CEO童丽丹女士说道，“在推进中国时尚产业变革这件事上我们是认真的。我们也将一如既往地发挥平台的整合优势，为打造新一代的超级时尚IP生态圈而努力。期待10月13日-16日更多志同道合的行业伙伴及买手来MODE展（R404-405）了解IFF Gallery、品味IFF Gallery引领的欧洲时尚。”