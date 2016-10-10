冠达邮轮正式揭幕2018年全新航线

推出别具一格的“盛事航次”和全新目的地

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 拥有逾175年传奇航海经历的奢华邮轮品牌冠达邮轮近日宣布，旗下3艘标志性邮轮将在2018年3月至12月间，推出全新的航线计划和别具一格的“盛事航次”。冠达邮轮旗下玛丽皇后2号、伊丽莎白女王号及维多利亚女王号将搭载宾客前往欧洲乃至全球的精彩目的地，体验前所未有、独一无二的海上奢华盛事。

冠达邮轮精心打造了各种精彩的娱乐项目和丰富的船上活动，旨在满足宾客多样化的需求。此外，冠达邮轮还推出全新的“盛事航次”，其中，“冠达见解”项目中知名嘉宾的倾情演讲与台下宾客的热情投入相得益彰，为每个航次带来别具一格的独特体验。



玛丽皇后2号停靠纽约

2018年“盛事航次”包括：

“跨大西洋时装周”：2018年，冠达邮轮将连续第三年推出“跨大西洋时装周”航次。登上全球唯一定期提供横跨大西洋航线的远洋邮轮 -- 玛丽皇后2号，宾客将沉浸于时装周的魅力之中，聆听时尚名流的精彩演说，其中包括备受尊敬的英国员佐勋章获得者、风尚评论家柯林·麦克道威尔（Colin McDowell MBE）。

“红酒品鉴”之旅：登上维多利亚女王号的宾客既可品尝欧洲最优质的红酒，也可游历欧洲最负盛名的港口目的地，在聆听威尔·里昂（Will Lyons）等专业人士海上演讲的同时，还能一览大西洋沿岸的旖旎风光。

“追根溯源”之旅：在日前完成全面升级与翻新的玛丽皇后2号上，宾客将有机会首度翻阅家族族谱。冠达邮轮携手全球最大的族谱网站 Ancestry.com，让宾客在横跨大西洋的旅程中回味人生。

“午夜阳光摄影”之旅：在伊丽莎白女王号的挪威航线上，宾客将有幸向保罗·沃德（Paul Ward）等知名摄影家学习专业摄影技能，并远赴北极圈拍摄罕见天文现象 -- 午夜阳光。

“大乐团舞会”：伊丽莎白女王号将再度举办盛大的大乐团舞会，由13件乐器组成的管弦乐队将演奏从格林·米勒（Glen Miller）到艾灵顿公爵（Duke Ellington）的众多经典名曲，为宾客营造一个非比寻常的美妙夜晚。

2018年航线计划还包括20个首航航次、“汉堡港派对”之旅、5个“圣诞集市”之旅以及1个独特的“跨年”之旅，这个为期5晚的航次将自2017年12月31日从阿姆斯特丹启程前往纽约。

在2018年航线计划中，维多利亚女王号将于明年3月从南安普顿启航，首度开启为期75晚的“南美洲探奇之旅”。作为全球唯一定期提供横跨大西洋航线的远洋邮轮，玛丽皇后2号日前完成了全面升级与翻新，并将在2018年继续推出22个横跨大西洋航次。

维多利亚女王号还将呈现独一无二的地中海海外航线，横跨地中海中西部地区。航程长短各异，宾客可在7晚至21晚航次中自由选择，沿途可停靠罗马、威尼斯或巴塞罗那等历史名城。

冠达邮轮总监安格斯·斯特拉瑟斯（Angus Struthers）表示：“冠达邮轮2018年的航线计划拥有丰富多样的航线选择和精彩纷呈的活动，可以满足宾客的不同需求。无论是2晚的短航次还是24晚的长航程，冠达邮轮旗下船队都将为每一位宾客打造极致的奢华体验。一直以来，冠达邮轮都是魅力和风尚的代名词，而我们旗下标志性的船队就是您游历世界的最佳选择。”