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七牛云北美存储区域上线，聚焦一站式数据管理

2016年10月10日 09:59 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月10日电 /美通社/ -- 现如今，越来越多的国内企业正在走向世界，这意味着他们面对全球市场的同时更面临着全球范围的竞争，这对出海的国内企业全球化运营能力提出了新要求，如何满足海外运营对业务弹性的高要求？如何保证跨设备，跨地域的网络响应速度？什么样的云服务才能满足全球化浪潮下的新需求？

七牛云北美存储区域上线，聚焦一站式数据管理
七牛云北美存储区域上线，聚焦一站式数据管理

北美市场作为全球化最重要的阵地，无疑是最重要的市场。作为一个以数据为中心的云服务管理平台，七牛云一直致力于为企业解决数据管理的一站式难题，面对越来越旺盛的中国企业出海需求，在上线华东、华北、华南存储区域后，七牛云北美存储区域也在期待中完成了上线。七牛北美数据中心部署在美国洛杉矶等地区，每个存储区域都有一组独立的入口域名，将数据导向这个存储区域内最适合的存储机房。客户可以根据实际需求选用存储区域，以获取最高上传下载性能和最佳用户体验。这解决了企业自建机房存在的时间长、成本高、弹性差等问题。

存储选择界面
存储选择界面

七牛云四大存储区域

为了应对全球网络响应速度的挑战，早在 2014 年，七牛云就上线了全球加速服务，海外加速节点覆盖了全球 31 个国家共 54 个地区，包括北美、欧洲、日韩、东南亚、南非、香港、台湾在内的热门地区。

此外，如果要针对存储的海量数据进行处理，一般需要将存储在云端的数据比如图片，下载到本地，经过数据处理后再上传到云端供用户访问，整个过程不仅麻烦，而且非常耗时又浪费带宽资源。结合七牛云的数据处理服务，客户存储在北美的海量数据可以直接在北美进行一系列的数据处理操作，一站式完成从存储，数据处理到数据分发的过程。

七牛云将持续协助中国企业布局北美乃至全球市场，并为全球用户提供安全、可靠、高品质的一站式云服务。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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