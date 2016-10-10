境外旅游新选择 安纳塔拉度假会版图扩大新增八家度假酒店

安纳塔拉度假会在葡萄牙、澳大利亚等境外旅游热门目的地提供更丰富的下榻选择

度假会逍遥游(Club Escape)计划令符合资格的度假会积分会员尽享环球探索乐趣

曼谷2016年10月10日电 /美通社/ -- 安纳塔拉度假会宣布在欧洲、澳大利亚和东南亚等境外旅游热门目的地新增八家度假酒店，为度假会积分会员及其宾客提供更丰富的度假选择。安纳塔拉度假会是亚洲领先的豪华会籍制度假会，为品位独到的旅行者专创，旗下的度假会逍遥游(Club Escape)计划更让符合资格的度假会积分会员得以优先下榻世界各地的品牌酒店，享受无比逍遥的假期。与此同时，加入到安纳塔拉度假会中的酒店也在不断增加。

安纳塔拉度假会运营副总裁 Melanie Smith 说，“符合资格的度假会积分会员将拥有越来越多位于热门目的地的酒店选择，获得有品牌保障的安心舒适体验。加入安纳塔拉度假会的酒店不但为度假会积分会员提供高端的住宿，还有众多的配套设施和丰富的当地活动，将让他们留下难忘的回忆。从情侣度假的浪漫圣地，到适合全家出游的乐趣之所，安纳塔拉度假会将不断拓展酒店数量，为度假会积分会员创造更丰富的假日体验。”

安纳塔拉度假会新增酒店

曼谷河畔是安纳塔拉度假会最新增加的度假目的地，曼谷河畔安纳塔拉度假会坐落在素有“国王河”之称的湄南河的西岸，为安纳塔拉度假会提供专门的度假会套房。从这家酒店可十分便利地前往一众热门景点，包括曼谷繁华的中央商务区、景色如画的佛寺、曼谷河滨夜市等。白天和夜里还都可以泛舟河上，欣赏两岸绝美的风光。

度假会积分会员可任意选择曼谷两家酒店中的一家入住，曼谷河畔安纳塔拉度假酒店或曼谷河畔安凡尼酒店，均可体验先进的健身中心和众多餐厅与酒廊。度假会会员还可享受曼谷河畔安凡尼酒店的屋顶泳池和曼谷河畔安纳塔拉度假酒店的户外泳池。

度假会逍遥游 (Club Escape) 计划 新增七家度假酒店

安纳塔拉度假会还为度假会逍遥游(Club Escape)计划新增了七家度假酒店，为度假会积分会员提供更丰富的选择，让他们能够更灵活地规划自己的假期。

澳大利亚

葡萄牙

斯里兰卡

垂询更多信息，请访问 www.anantaravacationclub.com。