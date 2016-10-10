玛氏饮品举办“最佳职场”交流会 共谋职场活力之道

北京2016年10月10日电 /美通社/ -- 9月23日，玛氏饮品（MARS Drinks）邀请国际设施管理协会（IFMA）会员前往玛氏全球食品安全中心及巧克力总部园区参观。玛氏中国连续两年获得“大中华区最佳职场”的殊荣，借此活动在行业内交流办公环境设计经验，共同探讨如何打造最佳职场。



玛氏饮品举办“最佳职场”交流会 共谋职场活力之道

玛氏将环保理念融入园区设计中，运用清洁能源支持可持续运营：公司创造性地装配了采光屋顶、太阳能发电顶棚，园区里蜿蜒的水系、还有马桶及灌溉用水均来自内部的水处理站。玛氏中国的全部7个工厂在2015年底都实现了零废弃物填埋，为达成玛氏全球“2040一代人实现可持续发展”的目标不遗余力。

走进玛氏的开放式办公区域，既没有独立办公室，也没有区隔工位的挡板，各个层级的同事在这里并肩工作。办公楼里设有医务室、母婴室、残疾人设施，为有需求的同事提供贴心关爱。工作间隙，同事们可以在休息区放松小憩，去健身区舒筋活络，或是步行至花园露台呼吸吐纳，放松身心。茶水间里摆放着专为办公场所设计的玛氏饮品机，提供研磨咖啡、原叶茶、花草茶及德芙热巧克力 – 同事在办公室即可乐享美味饮品！

除了提供创新友好的硬件环境，玛氏公司在职场文化上还倡导合作、效率、敬业度及幸福感。基于玛氏的“同事”理念，不同部门、不同职位的同事都可以坦诚平等地对话。此外，玛氏公司重视为员工提供高品质饮品，并研发了独特的单杯滤制技术，应用于玛氏饮品系统。

“‘质量、责任、互惠、效率、自由’五大原则不仅是玛氏公司的行为准则，也为我们的产品和服务提供灵感。玛氏饮品提供一体化办公饮品解决方案，致力于改善办公环境，注入职场活力”。玛氏饮品（MARS Drinks）中国区总经理胡开平女士表示：“玛氏饮品关注的不仅仅是饮品，更关注通过饮品带来的一种人与人之间的沟通与联系。我们相信，好的工作环境，能够增强每个员工彼此间的关系，让办公气氛变得更融洽、美好。通过玛氏饮品，为企业创造一个好的沟通、激励、探讨、协作的环境。”

玛氏饮品（MARS Drinks）致力于通过研究、洞察和提供饮品解决方案打造充满活力的“卓越职场”。想要了解更多，欢迎访问玛氏饮品官网www.marsdrinks.cn/ 及其微信公众号“玛氏饮品中国” （微信号：marsdrinkschina）。