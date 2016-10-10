BIG才够逼格！微鲸震撼发布65U引领大屏时代

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 今日，微鲸震撼发布65英寸电视新品，以音画、性能、外观等方面的顶尖水平，和定价5698送999元soundbar的超一流性价比，再次给互联网电视市场带来大屏电视的强烈冲击波。微鲸电视历款产品，一直创新技术紧跟潮流，早在8·1周年启航发布会，就推出78英寸“天幕”这款互联网电视巅峰之作，震撼业内外，此次再以最优硬件与技术打造65英寸互联网电视，推出微鲸电视大屏布局的又一旗舰力作。微鲸，引领大屏时代，是业内首屈一指的大屏专家。



微鲸65英寸互联网电视

顺应消费升级布局大屏电视 秉持创新精神再造产品巅峰

曾几何时，电视只是十几英寸的小小方框，但随着科技发展，时代进步，人们的生活越来越好，客厅越来越大，驱使消费升级的主力新生代人群，对电视机的要求也在不断更新。继32、43、55尺寸不断革新，互联网电视已经步入大屏时代，广大用户要求电视更加优美，屏幕更大、更轻、更薄，宛如一件装饰客厅的艺术品，要求电视更加舒适，配置高端，操作流畅，可以随心所欲地解锁最舒适的看电视新方式，要求电视更加震撼，能够以超高清的视听品质，让人沉浸于视听盛宴等。

微鲸，一贯高瞻远瞩、走在行业前列，继于8·1周年启航发布会，推出傲视业内的大屏之作78英寸“天幕”后，时隔两月，微鲸再次以升级硬件和创新技术，推出 65U 这款全新旗舰之作，以满足新生代用户需求、引领大屏时代。太空灰全金属纤薄机身，处处匠心，最薄处仅9.9mm，轻纤灵动，刚柔相济，经典沉稳，轻奢典雅，深得东方美学神韵，堪称客厅中的艺术品；65英寸原装进口 4K 大屏，搭配高品质的背光模组和精心调教的强大画质引擎，大幅提升画面景深感、立体感，清晰呈现画面任何角度，使每一个细节清晰锐利、鲜活无比，带来呼之欲出的惊艳感；杜比全景声技术与内置 Hifi 级音响，忠实还原现场音效，让激情呐喊就在耳边，瞬间让人燃起来；64位台式电脑级架构芯片，性能较上一代提升百分之七十，搭配先进64位操作系统，无论看视频、开应用还是玩游戏都流畅无卡顿，毫无拖影现象，爽到飞起；蓝牙语音遥控，简易便捷，想看内容，一声吼……微鲸 65U，完美定义大屏电视，紧跟时代潮流，带领新生代人群，走进新的高品质生活。



微鲸65英寸发布倒计时创意海报

强悍性能搭载海量内容航母 微鲸65U开启独家豪华影院

在硬件上打造最极致观感的 65U，在微鲸创新建立的“鸡尾酒”内容模式下，在内容上同样领跑业内。整合阿里、腾讯、华人文化、芒果 TV 等大型内容平台的资源，引入海量重量级 IP，携手灿星、正午阳光、东方梦工厂，打造现象级优质综艺 IP《中国新歌声》等，将 TVB、BBC、好莱坞、现象级体育核心赛事等资源囊入内容库中，推出“微鲸出品”概念，自制《球迷朋友圈》等各类优质年轻人喜爱的热门综艺以及精品自制内容，在微鲸所打造“多家内容平台依托”+“差异性精品内容资源”+“自制内容”的内容金字塔下，微鲸 65U 调和全品类“鸡尾酒”，以完美的性能向用户呈现海量优质内容资源，为用户打造最极致的沉浸式娱乐体验，让客厅化身私人影院，精彩内容看看看不停！

搭载海量内容航母的微鲸 65U，将软硬件完美结合，完美响应了新生代用户对大屏电视更艺术的外观、更极致的观感、更沉浸的体验、更精彩的内容的密切需求。拥有一台微鲸 65U，就能将客厅变成一家私人影院。在这只属于用户自己的私人豪华影院里，大屏视听效果无敌，海量优质资源不断，生活都将为之发生翻天覆地的精彩改变。

微鲸电视，作为互联网电视行业最璀璨的新星，一直秉持挑战突破比好更好的创新精神和“为新一代生而不同”的品牌理念，自诞生以来，就以惊人的“微鲸速度”，和其对家庭娱乐领域的专注，不断刷新用户对互联网电视的期待，成为全电商平台用户评价最高、口碑最好的电视品牌。在随着消费升级、大屏时代到来之际，一贯致力于满足用户需求的微鲸，大力布局大屏，继78英寸“天幕”，再推 65U，不断以更大的屏幕、更逼真的视听感、更优质的内容资源惊艳用户、震撼业内。相信假以时日，这两款承载着微鲸前端理念与先锋品质的大屏旗舰，将如微鲸的历届产品，以同类最高品质征服用户，成为65、78英寸扛鼎产品，微鲸大屏经典之作。微鲸电视，作为当之无愧的大屏专家，还将继续引领大屏时代，带领广大用户享受更好更广的“视界”。



微鲸互联网电视大屏系列

打开微鲸官网 http://www.whaley.cn/ ，共享 65U、78英寸“天幕”大屏盛宴，将享有丰厚优惠。机不可失，时不再来，迅速行动起来，微鲸所引领的更好 Bigger 生活，在向你招手！