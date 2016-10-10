勃林格殷格翰携手viratherapeutics，加强免疫肿瘤治疗产品线

- 双方将通过新的长期协作开发下一代溶瘤细胞病毒平台，引领VSV-GP候选药物

- 后续潜在交易价值将高达2.1亿欧元；包括合资参与ViraTherapeutics的研发活动，以及拥有收购ViraTherapeutics公司的期权

德国殷格翰和奥地利因斯布鲁克2016年10月10日电 /美通社/ -- 近日，勃林格殷格翰与 ViraTherapeutics 宣布双方达成了一项长期合作协议，双方将共同开发新一代溶瘤细胞病毒疗法平台，联合研究 ViraTherapeutic 的领先候选药物 VSV-GP（水疱性口炎病毒（VSV）糖蛋白（GP））以及该药物与其他疗法相结合的可能性。ViraTherapeutics 是一家专注于溶瘤细胞病毒疗法研发的生物制药公司，在主要投资方 EMBL Ventures 和勃林格殷格翰创投基金（BIVF）的合力支持下开发了这种新技术，ViraTherapeutics 之后将负责 VSV-GP 的临床前试验和一期临床试验。根据双方约定的合作条款，勃林格殷格翰在完成 I 期临床研发的相关工作后有权收购 ViraTherapeutics。

“我们很高兴能够与 ViraTherapeutics 建立这种新的合作关系，勃林格殷格翰创投基金是ViraTherapeutics 的核心投资方之一，”勃林格殷格翰常务董事会负责创新业务的董事 Michel Pairet 博士表示，“溶瘤细胞病毒是癌症研究新疗法中最有前途的方案之一，而 ViraTherapeutics 开发的新技术与当前处于研发阶段的其他技术相比拥有很大优势。双方的新合作彰显了勃林格殷格翰长期以来对合作的重视，以及公司不断扩充快速发展的免疫肿瘤产品线的决心，致力于包括治疗性癌症疫苗等众多下一代检查点抑制剂。”

溶瘤细胞病毒疗法是一种使用病毒感染并分解癌细胞的癌症治疗方法。其作用机制是通过释放通常藏匿在免疫系统细胞中的肿瘤抗原，触发免疫反应来对抗肿瘤。与目前正在研发的其他溶瘤细胞病毒平台相比，VSV-GP 的复制时间更短。这种溶瘤细胞病毒不会集成到 DNA 中，并且经过修改后可以避免野生型病毒引起的神经系统炎症。在 VSV-GP 方案中，水疱性口炎病毒的糖蛋白被淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒（LCMV）的糖蛋白替代后，可以在免疫系统藏匿该病毒。在临床前模型中，并没有添加病毒中和抗体，这就使得重复操作成为可能。

“这将是 ViraTherapeutics 发展过程中的一个重要里程碑，公司整个团队在我们的技术平台和领先候选药物上投入了大量精力。除了开展溶瘤细胞研发活动外，VSV-GP 还展示了准备和促进抗癌免疫反应的能力，同时不会引发有效的抗病毒免疫反应。这些特性将为这项新技术治疗方法的突破性应用创造条件。在勃林格殷格翰的大力支持下，我们就可以全力以赴研究这个平台以及我们 VSV-GP 溶瘤细胞病毒疗法用于治疗的潜力。”ViraTherapeutics 科学创始人兼 CEO Dr. Dorothee von Laer 教授表示，“我们将会继续研究 VSV-GP 的潜力，在治疗基因和抗原的协助下研究其在预防性或治疗性疫苗载体中的应用方法。”

勃林格殷格翰着眼长期前景的同时，聚焦尖端科学，为公司创造了一个研发下一代医疗突破产品的稳定环境。这次双方合作的新项目将成为公司长期战略的又一个重要发展基石，为实现改善有大量未满足治疗需求的患者生活质量而努力。