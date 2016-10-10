2016中国（杭州）国际电子商务博览会进入倒计时

电博会，努力向国际知名展会迈进

杭州2016年10月10日电 /美通社/ -- 再过十几天，就在今年G20杭州峰会的举办地，又一场具有国际水准的展会将汇聚全球电商目光。

10月27日至30日，由杭州市人民政府、浙江省商务厅、中国电子商务协会主办，杭州市商务委员会承办，并由杭州日报、杭州日报传媒有限公司执行的2016中国（杭州）国际电子商务博览会将在钱塘江畔的杭州国际博览中心举行。

作为享誉海内外的“电商之都”，这是杭州连续第三年举办具有较大影响力的电商主题展会活动。

作为G20峰会后杭州举办的又一个大型国际展会，今年的电博会也将成为杭州迈向知名国际会展目的地、迈向国际电商中心、迈向“世界名城”的又一重要平台。

紧扣战略 高起点上新筹谋

全球电商看中国，中国电商看杭州。

紧扣后G20效应的战略机遇，呼应国家“一带一路”发展战略，杭州将再次出发，搭建电子商务的“国际舞台”，诚邀天下电商相聚在秋色醉人的美丽杭州、风起潮涌的钱塘江畔。

依托杭州作为中国电子商务之都的地位和阿里巴巴的全球影响力，通过政府和市场双重力量，2016中国（杭州）国际电子商务博览会将在吸取前两届精华的基础上，着眼于构造全产业链全球电商生态圈，研究新趋势、挖掘新亮点、探索新模式，努力建构“大众创业”的无界平台，共同展示“万众创新”的美好愿景，促进电子商务和实体经济深度融合，带动区域经济全面转型升级，助力供给侧结构性改革，借力电商新引擎重构世界贸易与政务发展的话语体系，提升国家、城市、企业的综合国际竞争力。

本届电博会继续以“电子商务、无界生活”为口号，以“共享机遇 融通世界”为主题，通过会议论坛、展览展示、活动交流三大板块，旨在构建“成果展示、创新启发、经验交流、应用推广”的电子商务公共服务平台，打造一场“国际化、专业化、品牌化、市场化、大众化”的高水准展会，为奠定杭州作为国际电子商务“精神高地与产业高地”的地位作出新努力。

会议论坛 全力推进国际化

今年电博会将突出顶尖的国际电商盛会、开放的思想碰撞平台、全面的电商生态展示、活跃的互动交流空间四大展会亮点。

论坛方面，今年电博会将举办更高规格的主论坛“博鳌亚洲论坛 -- 2016全球电商领袖峰会”，设立以“融合与创新：构建新生态”为主题的主论坛和以“B端：电商的蓝海与深海”和“O2O：大趋势与小困局”为主题的并行分论坛，邀请国内外政界、学界及电子商务领域最具影响力的行业领袖，交流新探索、凝聚新共识，以思想共鸣引领变革方向，在推动国际电子商务交流合作、研讨解决重大问题、促进全球电商良性发展上持续发挥更为积极的现实效应。

“去年的中德电商领袖峰会，德国参与企业非常满意，今年我们一定要再来杭州。”早在今年5月，德国数字集团的相关负责人便找到电博会组委会，商讨起了今年电博会的合作方案。今年举办“中德数字技术领袖峰会”，主题是“联合和创新：在数字世界里创造全球的生态系统”。德国电商联盟将进一步扩大邀请规模与档次，将议题向数字技术、智能制造等领域拓展，预期将有近50位德国领军互联网、电商、智能制造企业的C级以上（CEO、CFO）高管前来杭州，与相同数量和重量级的中国同类企业C级高管，展开高峰对话以及交流合作。

今年新设的中美电商杭州高峰论坛，将邀请微软、谷歌、亚马逊等美国互联网和电商企业，与中国领军电商企业一起，共同探讨全球电子商务产业的新锐观点和未来趋势，寻求深度的交流和合作。

其间，聚焦电商领域热点，着眼于构建电子商务生态链，还将举办2016中国跨境电商杭州峰会、中国快递业高峰论坛、2016中国双创发展论坛（杭州峰会）、互联网时代的旅游国际化高峰论坛、2016中国（杭州）网红经济高峰论坛、第二届女性互联网大会、2016中国(杭州)新金融发展高峰论坛等多场分论坛，进一步拓展本次博览会的国际化程度和专业水准。

展览展示 把脉电商大趋势

展会方面，2016中国（杭州）国际电子商务博览会实体馆设在杭州国际博览中心，这也是继G20杭州峰会之后杭州国际博览中心承接的又一个大型国际展会。展会将分电商名企馆、跨境电商体验馆、电商园区（城市）馆、电商浙江馆、智慧应用馆、畅销网货馆六大展馆，全面呈现国内外电商发展的创新成果、示范应用以及发展趋势。同时，还将开设网上虚拟馆（www.hziebe.com）。

在全球十大电商公司中，阿里巴巴以26.6%的市场份额，毫无争议地成为全球第一电商公司。阿里巴巴，这家成长于杭州的国际电商领域领军企业，连续3年成为首席战略合作伙伴。另一互联网巨头、电商界的大鳄 -- 京东，从2014年至今从未缺席电博会，今年也将继续展现其在电商产业上的新进展。考拉海购的出现，让网易的业务标签从原本的“门户”、“游戏”增加了 “电商”。今年电博会，网易第一时间确定参会，展现未来“电商”在网易发展的更多可能性。作为全球视频监控数字化、网络化、高清智能化的践行者和重要推动者，海康威视也将再次携新技术、新产品亮相本届电博会。

除此之外，更多电商看重的是电博会带来的商机。例如去年参加电博会的省物产集团，今年参展面积大幅增加，将全面展示整个集团的相关业务和电商面貌。另外，电信、移动、联通、顺丰、圆通、未来科技城等知名企业和电商园区也确定参展。

今年电博会，从城市到农村，从淘宝村到电商小镇，从小企业到创业平台，电子商务蓬勃发展的“杭州军团”，又将展示杭州电商发展的最新成果，并亮出无限潜力的商机。目前，各区县（市）已开始策划设计，以期更好地展示自己的电商基因。

活动交流 解码电商新模式

此外，今年电博会嘉宾、专业观众的参与体验也会进一步提升。如果你想借电商领域实现创业、转型，想深入了解杭州知名电商企业、园区的成功经验，那么就来参与电博会期间的“解码电商”参观考察活动吧！活动有“阿里、梦想小镇行”和“跨贸特色小镇行”两条路线可供您选择，让您探寻杭州在电子商务领域积累的先行经验。

本届电博会特别推出“电商融合创新高级研修班”，通过课程学习、参与博览会主论坛、实地走访知名电商企业和园区等，深度把脉电商企业的经营之道，以及新时期的互联网创业生态。

今年电博会期间，组委会依托阿里巴巴电商平台的大数据，还将发布“2016中国电商百佳城市”“2016畅销网货100强”等，推动电商品牌的升级打造，助推杭州电子商务的发展。此外，“我是动漫王”电博会吉祥物绘画创作大赛、电子巡馆、杭州市大学生科技（互联网）创新大赛、“电博领秀”秀场等一系列活动，琳琅满目，一定能让参观者不虚此行。

共享机遇 再造一张 “金名片”

市长张鸿铭在电博会组委会全体会议上强调，杭州要努力让电博会成为“后峰会”综合效应的重要展示，培育成国际性展会的标志品牌，成为全球电子商务领域最具影响力的展会。 即便置于全球的视野下，杭州也是电子商务发展水平最高、速度最快、应用最全面的城市之一 -- 这里集聚了一大批具有全国乃至世界影响力的电子商务领军企业及行业网站，全中国每五个电子商务网站中就有一个源自杭州；这里有着极好的电子商务发展生态系统，以全球领先的立体化现代通信网络为保障，以电子商务服务、信息软件、物联网为代表的“智慧产业”正在杭州全面开花，在政务、商贸、文化、旅游、金融、医疗、教育、城管等各领域的应用持续普及深入。站在电商发展的“产业高地与精神高地”之上，电博会再度绽放杭州；站在更高水准的国际展会平台之上，电博会又赋予了杭州电商乃至整座城市持续迈向国际化的强大动力。

搭建国际舞台，书写电商历史。

抓住机遇，杭州将再造一张会展“金名片”。