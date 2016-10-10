Jubilant Pharma发行3亿美元五年期无担保高收益债券

不可直接或间接在美国或带入美国印发或分发

新加坡2016年10月10日电 /美通社/ -- 根据新加坡法律成立的公司、Jubilant Life Sciences Limited（印度证券交易所上市的实体）旗下全资子公司Jubilant Pharma Limited（简称 JPL 或该公司）宣布，该公司已经根据《美国1993年证券法》(U.S. Securities Act of 1933) S规则 (Regulation S) 成功首次发行了额定无担保高收益债券，年利率为4.875%。这些债券按面值发行的本金额总计3亿美元，并将于2021年10月到期。标准普尔评级服务 (Standard & Poor's Ratings Services) 和惠誉 (Fitch Inc.) 对 JPL 的评级为 BB-，标准普尔评级服务和惠誉对这些债券的评级分别为 BB-和 BB。这些债券将在新加坡证券交易所 (Singapore Exchange Securities Trading Limited) 上市并进入新加坡证券交易所官方牌价。

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债券的净收益将用于 (a) 提前支付 JPL 与其子公司的现有债务；(b) 提前支付5000万美元用于上游母公司 Jubilant Life Sciences Limited 的现有债务和 (c) 用于一般企业用途。

此次发行的联合主承销商包括 Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd、Credit Suisse (Hong Kong) Limited、DBS Bank Ltd、香港上海汇丰银行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 和 J.P. Morgan (S.E.A.) Limited。

这份声明并不构成或部分构成在美国或任何其它辖区出售或购买债券要约、或出售、购买或认购招揽。债券尚未根据《美国1993年证券法》修订版或美国任何州或任何其它辖区证券法进行登记，将来也不会进行此类登记。债券仅在美国以外地区进行要约行为或出售，在按照证券法登记要求以及相关法律法规注册或取得相关豁免之前，不会在美国进行要约行为或出售。不会在美国或任何其它限制或禁止此类要约的辖区进行公开债券要约。任何此类债券要约将通过含有该公司及其子公司、债券以及财务报表详情的要约文件进行。评级并不构成购买、出售或持有债券的推荐建议，且评级可由评级机构暂停、下调或撤回。

Jubilant Pharma Limited简介

根据新加坡法律成立的公司、Jubilant Life Sciences Limited 旗下全资子公司 Jubilant Pharma Limited (JPL) 是一家综合性全球制药公司，生产和供应原料药、固定剂量配方、放射学药品、过敏治疗产品并按合同生产无菌产品和非无菌产品。JPL 在印度、美国和加拿大拥有六家世界级美国食品与药物管理局批准的生产厂，并在印度和加拿大拥有研发中心。该公司在全球拥有3,200多名多元文化的员工，并致力于为75个以上国家的客户带来价值。该公司被全球领先制药公司视为首选合作伙伴。欲知详情，请访问：http://www.jubilantpharma.com。