Arda安德台州体验中心盛大开幕

烤箱世家，闪耀之星

台州市2016年10月10日电 /美通社/ -- 2016年9月15日，Arda安德台州整体厨房电器体验中心正式落成。该体验中心位于台州市路桥区中都广场二楼，中心总运营面积超过100平米。



台州体验中心

Arda安德台州整体厨房电器体验中心的设计充分体现了Arda安德“尽享此刻”的品牌理念，进入体验中心可见的是整齐排列的Arda安德厨电，白、黑、银的主基调简洁明了，与门口烫银色的“Arda”字样遥相辉映。中央的中岛式厨灶，带来的是触手可及的“家中自煮”的温暖体验。超大的展示空间和操作空间，百平米的可活动区域带来的是Arda安德电器的高品质厨房体验和专业贴心服务。

内墙上展示了一系列Arda安德的主导尖端烤箱，“45cm”全触摸系列，A3纯触摸烤箱完美诠释自然之力与科技之美的创意结晶。欧式古典八功能烤箱再一次呈现了现代与复古的完美融合。多款烤箱给出的多种选择，可以满足各种程度客户的不同需求。完美的诠释了Arda安德厨电，烤箱世家的自定义。

2016年是Arda安德在中国市场大力推广宣传与品牌活动的重要一年，Arda安德始终致力于让广大的消费者能够重新找回自煮的快乐，让消费者在使用Arda安德厨电产品的过程中真正体会到家庭烹饪的乐趣。Arda安德品牌不仅仅是提供出色的厨房电器，更力求成为一个具有代表性的品牌，推崇健康快乐的自煮理念。

台州是浙江省东部的一颗闪耀之星，此间整体厨房电器体验中心的落成对Arda安德电器在整个中国市场部署战略来说，无疑又是一大里程碑。Arda安德台州整体厨房体验中心的顺利开幕，势将开启Arda安德厨电拓展国内市场的新征程。