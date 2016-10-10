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PM-International产品质量定期接受TUV SUD ELAB认证机构测试

2016年10月10日 12:39 编辑： 经理人网编辑
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透明产生信任，较高的质保透明度确保客户利益

德国施派尔2016年10月10日电 /美通社/ -- 它有可能成为整个食品行业的新标准。因为PM-International AG创始人兼董事总经理Rolf Sorg目前执行的品质确保程序可能开辟消费者保护的新维度。现在，这家食品补充剂和美容产品制造商生产的部分产品将会带有一个QR码，它提供TUV SUD ELAB GmbH网站的直接链接，这意味着消费者可以清楚看到每个产品测试所参照的标准。其结果就是，PM更加注重让客户满意和提高其高端产品的全球经济竞争力。

随机独立测试

TUV SUD ELAB GmbH是一家独立的外部测试实验室，定期分析选定的质量参数。除了这家制造商执行的质保措施，该机构还会检查测试产品特点的符合情况。决定价值和品质的重要特点包括维生素、矿物质和养分含量以及微生物状况。根据预定测试计划，TUV SUD ELAB GmbH依照随机抽样原则对来自PM施派尔中心仓库的产品进行所有测试，从而确保测试样品的完整性和测试的独立性。产品上的网站链接（QR码）让客户可直接访问TUV SUD ELAB GmbH网站，找到测试计划（测试参数/频率）的详细信息(http://www.tuev-sued.de/elab/pm)。

PM创始人兼董事总经理Rolf Sorg表示：“TUV SUD ELAB GmbH的外部测试将进一步增强客户对我们以及我们产品的信任。因为尤其是在消费品领域，客户及客户保护机构都要求最大程度的透明度，这也是非常合理的。”

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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