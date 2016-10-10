感受锤子新机魅力何必去现场 微鲸VR“破屏”深入发布会

微鲸VR将与锤子科技合作，VR直播发布会是第一步？

上海2016年10月10日电 /美通社/ -- 9月28日，众人期待已久的锤子 T3 的发布时间终于尘埃落定，随之而来的一个巨大的惊喜，也吸引了许多粉丝的眼球 -- 微鲸VR将与锤子科技合作，用高质量的 VR 内容输出来助攻新机发布会的火热之势。

微鲸 VR 希望通过专业的技术设备提供给用户优质的体验，能够让观众了解到发布会现场的真实活动，以“VR黑科技+新品发布会”为主题，实现与发布会现场的零距离接触。

本次发布会门票于10月9日在大麦网正式开售，预计观众规模将超过万人，微鲸 VR 获得其独家的 VR 直播权。抢不到票的小伙伴们不要着急，此次微鲸 VR 给足福利，10/9-10/17每日不间断抽奖活动，这里不止有门票 -- 锤子新品手机，发布会门票、大疆无人机等人来拿！

除此之外，观众可以下载微鲸 VR app 也可身临其境，第一时间感受锤子 T3 新机的魅力。届时可以进入微鲸 VR app 中的直播频道，即可收看锤子 T3 发布会的精彩内容，并且区别于在现场观看的视觉局限，带上 VR 眼镜之后，观众可以从不同角度近距离地接触网红老罗、新品 T3 手机，享受不一样的超酷感官体验。

不单是锤子新机发布会，微鲸 VR app 中还有海量高质量的 VR 内容资源，包括演唱会直播、综艺 VR 内容等，如果观众在锤子发布会结束之后尚未尽兴，可选择其他感兴趣的内容继续观看。



下载微鲸VR APP，10月18日微鲸VR带观众直击锤子T3发布会个中精彩

高质量内容资源入手，充分考虑用户兴奋点

当谈及国内高质量的 VR 内容时，脑海中第一个想到的正是微鲸 VR。在今年4月，华人文化控股集团旗下的微鲸科技发布了微鲸 VR 战略。自此之后，微鲸 VR 在高质量内容资源整合方面势如破竹。

实际上，此前微鲸 VR 内容资源不在少数，微鲸布局 VR 主要选择从“高质量内容资源”这一路径切入，它曾联手灿星制作在《中国好歌声》项目中实现了国内首个大型综艺节目的全程 VR 录制。微鲸从用户的角度出发，替用户做主，充分考虑用户的兴奋点。

不仅如此，体育赛事直播如国足、房车赛、拳击等也都有所涉及。此次与锤子科技合作直播发布会也是一次新的突破。VR 直播的技术要求极高，传输和拍摄质量不达标观众的观看体验就会大打折扣。为此，微鲸 VR 自主开发了棱锥投影算法，在现有带宽条件下给到观众最好的 VR 直播感受。

微鲸科技 CEO 李怀宇也表示，“VR 的魅力在于其沉浸感，能让观众更加兴奋与激动，微鲸 VR 也以做高质量内容为宗旨，带给用户最好的体验。”