席琳-迪翁迎来自己在凯撒宫酒店竞技场剧院的第1000场演出

拉斯维加斯2016年10月10日电 /美通社/ -- 席琳-迪翁(Celine Dion)昨晚迎来了自己在凯撒宫酒店(Caesars Palace)竞技场剧院(The Colosseum)的第1000场演出,现场座无虚席,她与热情的现场观众分享了这一重要里程碑。这场具有里程碑意义的演出以一段感人的视频开场,视频记录了席琳过去14年来在竞技场剧院演出的难忘瞬间,演出最后,无数青铜色和银色纸屑和气球像雨点般散落在舞台上和观众席中,以庆祝这一难忘时刻。共有4,298名观众观看了这场特别演出,他们分别收到了一本纪念宣传册和透镜状证书作为纪念礼物。

席琳在凯撒宫酒店竞技场剧院的第一次驻场演出《新的一天》由弗兰克-德贡(Franco Dragone)制作和执导,这是一次突破性制作,从2003年3月25日至2007年12月15日共演出了717场。时隔三年后,席琳于2011年3月15日重返该舞台,这次名为“Celine at The Colosseum at Caesars Palace”的全新魅力演出由传奇格莱美奖制作人肯-埃利希(Ken Ehrlich)执导。

席琳表示:“回想2003年我开始在这座新建剧院演出时,我们根本没想到以后会举办这么多场。谢谢怀抱这一愿望并与我分享这段旅程的雷尼,谢谢400万歌迷,音乐无国界,是他们让这成为可能。同时我也要感谢凯撒宫酒店和AEG,感谢他们与我们一起追梦,让这一切变成现实。”

AEG Live Las Vegas高级副总裁约翰-尼尔森(John Nelson)表示:“我们很荣幸能够为席琳举办1000场演出,她的热情、实力和14年来一直坚守愿景承诺让我们为之折服。没有人能够像席琳一样,我们期待与她和她的优秀团队继续合作,再为歌迷奉上1000场演出。”

凯撒娱乐(Caesars Entertainment)首席执行官马克-弗里索拉(Mark Frissora)称:“自2003年开始在凯撒宫酒店竞技场剧院驻场演出以来,席琳-迪翁已引领拉斯维加斯成为优秀音乐艺术家之家。她是诸多全球知名艺人中当之无愧的超级巨星,开创了拉斯维加斯目前的流行词——驻场演出。席琳将凯撒宫酒店竞技场剧院称之为家,这让我们感到非常荣幸。”

2016年11月1日至2017年2月4日的“Celine at The Colosseum at Caesars Palace”演唱会门票目前正在出售中。应大众需求,从2017年4月4日至6月3日将加演24场,加演门票将于 太平洋时间 10月14日(周五)零点 公开发售。所有演出日期详见如下:

2016年

11月: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26



2017年

1月: 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 2月: 1, 3, 4 4月: 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22 5月: 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31 6月: 2, 3

门票可在凯撒宫酒店竞技场剧院售票处直接购买,也可致电866-320-9763或者在线登陆thecolosseum.com或者axs.com购买。订单可能包含服务费。最低票价为55美元(价格包含9%的现场娱乐税)。10人或以上团体购买,请致电866-574-3851。所有演出预计都将于晚上7:30开始。

精彩纷呈的“Celine at The Colosseum at Caesars Palace”演出由传奇格莱美奖制作人肯-埃利希执导,由AEG Live和凯撒娱乐联合承办。该演出专门为竞技场剧院而设计,演唱歌曲包括席琳最热门金曲以及代表不同时代和不同音乐风格的知名艺人创作的永恒经典歌曲。该演出还配备一个完整的乐团,将在这个可容纳4300个座位的一流场地为观众带来一场视觉听觉盛宴。查看演出信息,请访问:www.celineinvegas.com。

席琳是流行音乐歌坛上地位最高、备受尊敬的成功表演者之一,在她超过30年的歌唱生涯中专辑销量接近2.5亿张。她获得过五次格莱美奖、两次奥斯卡奖、七次美国音乐奖、20次朱诺奖(加拿大)和多达40次 Felix Award 音乐奖(魁北克省)。2004年,席琳获得世界音乐奖钻石奖,用以表彰她作为有史以来唱片销量最多的女性歌手的地位。2007年,她获得世界音乐奖传奇奖,用以表彰她在全球范围内取得的巨大成功和对乐坛的卓越贡献。www.celinedion.com。