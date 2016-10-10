TUV南德参加2016年世界互联网工业大会

青岛2016年10月10日电 /美通社/ -- 近期，由工业和信息化部、中国工程院联合指导，青岛市人民政府、中国机械工程学会共同举办的第二届世界互联网工业大会在青岛举行。TUV南德意志集团（以下简称：TUV SUD ）作为唯一受邀的第三方质量技术服务机构参加了本次大会，与众多知名企业、院校共话推动智能制造发展大计。TUV SUD 大中华区政府事务总监蒋丹峰先生、TUV SUD 大中华区培训与咨询部经理周国彬先生受邀出席了此次大会。

2015年5月8日，国务院发布了《中国制造2025》，提出我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。面对信息化带来的第四次工业革命，如何在工业领域加快实施“互联网+”，推动互联网技术和工业生产的深度融合，实现制造业转型升级，从而在未来市场竞争中占得先机，成为整个工业界面临的重大课题。在这个背景下，青岛市政府率先于2015年10月举办了第一届世界互联网工业大会，今年的第二届世界互联网工业大会如期举办，汇聚各方有识之士，共同探讨推动中国制造2025战略和智能制造发展之路。



TUV SUD大中华区培训与咨询部经理周国彬先生发言

TUV SUD 大中华区培训与咨询部经理周国彬先生受邀在本届大会智能制造中德论坛发表了关于《中德合作促进智能制造评定标准项目（青岛实践）》的主题演讲，向与会嘉宾分享了 TUV SUD 与青岛市相关政府部门、诸多知名企业共同合作，推动互联网工业和智能制造评定标准研发的实践经验，及未来的发展方向。周国彬先生从跨界管理、创新驱动、重塑结构、以人为本、开放生态五个方面进行阐述，提出标杆建设思路，参考德国智能制造模型，并研究引入 ISO、IEC、DKE 相关技术标准，同时融合信息化和工业化管理体系、智能制造标准体系建设指南等，通过实践，形成具有适应性、可操作且可复制可推广的具有青岛特色的智能制造评价体系和评定标准，得到了与会领导、专家学者及业界人员的认同和强烈反响。

会议期间，TUV SUD 大中华政府事务总监蒋丹峰先生还与青岛中德生态园管委会领导进行了会晤，双方就园区卓越管理及相关标准的建立达成了进一步合作意向。

TUV SUD 培训与咨询学院，作为世界领先的专业培训服务机构，在大中华区拥有150多名技术专家和300多名培训师，每年培训超过12000人次。我们透过公开课、内训、咨询服务、个人认证等服务形式，帮助企业从流程、人员及服务质量等全面发展，实现绩效提升与可持续发展。

2016年标志着TUV南德意志集团成立150周年，作为一家优质、安全和可靠的专业测试、检验、审核、认证、培训和知识服务解决方案提供商。自1866年起，集团始终致力于保护人类、财产和环境安全，避免新型未知技术带来的风险。TUV南德意志集团总部位于德国慕尼黑，在全球超过850个地方设立了办事处。TUV南德意志集团拥有24,000多名活跃于各自领域的权威专家。TUV南德意志集团旨在通过综合完善的一站式服务，助全球客户提高生产和运营效率、降低成本、控制风险。如今，TUV南德意志集团继续面向未来，塑造质量、安全和可持续性行业领域的“下一代行业惯例”。

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