智原将于ICCAD与ARM技术论坛演示28HPCU与55ULP方案

台湾新竹2016年10月10日电 /美通社/ -- ASIC 设计服务暨 IP 研发销售领导厂商智原科技 (Faraday Technology Corporation，TWSE：3035) 将于10月12日至10月13日参展在中国长沙举行的 ICCAD 2016 (中国集成电路设计业年会)，以及于10月31日在上海举办的 ARM 年度技术论坛。现场将展示基于联电 (UMC) 28HPC(U) 与55ULP 工艺平台的 ASIC 设计服务及 IP 组合，同时，也将演示智原最新的超低功耗开发平台 UranusTM。

因应市场需求，智原推出一系列于28纳米的高速端口硅知识产权 (IP)，包括 DDR4、12.5G Serdes 等，适用于网络通信、固态硬盘 (SSD)、多功能打印机 (MFP)、及多媒体等应用。而采用联电55ULP 工艺的 Uranus™ 超低功耗 SoC 开发平台，整合了 ARM Cortex-M3 核、内建 1MB 闪存，能加速物联网、便携设备、智能电表等 MCU 相关的省电应用开发，并搭配智原 PowerSlash™ IP 来实现独特的加速模式 (Turbo Mode) 电路设计，让平台同时拥有权衡超低功耗和高效能的竞争优势。

智原科技总经理王国雍表示：“很高兴我们将在 ICCAD 与 ARM 技术论坛这两大业界盛会上分享智原的 28HPC(U) 与 55ULP 解决方案，以及 UranusTM 开发平台，以因应目前市场上对物联网等低功耗、高效能的应用需求。智原成立23年来已成功量产超过2,000个设计案，拥有丰富的开发与服务经验，我们有信心智原是客户开发低功耗或高性能 SoC 的最佳选择。”

活动资讯

ICCAD 2016

时间 10月12日 - 10月13日 地点 智原57-58号展位

湖南国际会展中心一层C厅 (长沙市金鹰影视文化城) 展示 - 智原Uranus™ 超低功耗开发平台 (FIE3255)

- 智原28纳米 HPC 1~12.5Gbps 可编程 SerDes PHY

- 图像硅知识产权原型平台 演讲 IP 与 ASIC 领航员 - 智原 28HPC 与 55ULP 方案

- 时间：10/13 (四)，10:15-10:40

- 地点：湖南国际会展中心一层C厅，专题会场四

- 讲者：于德洵，智原科技营销暨投资副总经理

2016 ARM年度技术论坛 (上海)

时间 10月31日 地点 上海虹桥喜来登太平洋大饭店 展示 - 智原 Uranus™ 超低功耗开发平台 (FIE3255)

- 智原28纳米 HPC 1~12.5Gbps 可编程 SerDes PHY

- 图像硅知识产权原型平台

关于智原科技

智原科技（Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035）为 ASIC 设计服务暨 IP 研发销售领导厂商，总公司位于新竹科学园区，并于美国、日本、欧洲与中国大陆设有研发、行销据点。智原科技主要提供硅智财组件（Silicon IP）、客户订制特殊应用积体电路（ASIC）及 ASIC 设计方案等服务项目。重要的 IP 产品包括：I/O、Cell Library、Memory Compiler、ARM-compliant CPU、DDR 2/3/4、低功耗 DDR 1/2/3、MIPI、V-by-One、MPEG4、H.264、USB 2.0/3.1 Gen 1、10/100/1000 Ethernet、Serial ATA、PCI Express，以及可编程 SerDes 等数百个周边数位及混合讯号 IP。关于智原提供之设计方案与硅智财 IP 产品，请参阅智原科技网站 : www.faraday-tech.com