Spin Master揭晓蛋内玩具：Hatchimals为迎接假日季节及时孵化

多伦多2016年10月10日电 /美通社/ -- 领先的儿童娱乐公司Spin Master Corp. (TSX:TOY)推出Hatchimals，开启一个奇妙和探索的世界。自从今年早些时候在全球部分玩具展(Toy Fairs)上预展以来，Hatchimals已经成为2016年最受期待的玩具。这款激动人心的新玩具今天正式推出，已经登上众多零售商的热门玩具排行榜，包括塔基特(Target)、沃尔玛、玩具反斗城(Toys 'R' Us)和科尔百货(Kohl's)。



Spin Master本季最受期待最具创新的玩具之一Hatchimals今天在全球亮相。毛绒玩具Hatchimals集成了先进的机器人技术，能够在孩子们的帮助和养育抚摸下从蛋中神奇地孵出。Hatchimals现已在世界各地零售商处发售。（厂商建议零售价：59.99美元）

藏在布满明亮斑点的蛋形玩具之中，Hatchimal需要孩子的好奇心、照看和养育。Hatchimal会对人类触摸的力度做出反应，并且通过轻拍、轻啄、光和声音开始孵化和交流，只有孵化之后才能揭晓Hatchimal里面到底是什么。

一只蛋只能孵化一次，您一定不愿错过这一奇妙的瞬间，但这还只是这个玩具体验的开始。孩子才是释放玩具魔法的钥匙，他们可以分三个阶段照看养育Hatchimal，从婴儿到幼儿再到成年Hatchimal，教它走路、说话、玩游戏等等。

Spin Master Ltd.首席创意官本-瓦拉迪(Ben Varadi)表示：“我们一直在寻找能够激发灵感和发展新的游戏模式的方法。孩子拥有无限的想象力，我们开发新玩具时也充分运用了想象力。因此，Hatchimals采用一种真正创新有趣的方式集成了养育游戏模式的最佳元素与机器人的互动性。这是Spin Master推出的最独特的产品之一，我们相信一定会激起强烈的消费者反应。”

Hatchimal共有两个种类：Pengulas和Draggles。孩子们选择蛋的颜色和种类，但Hatchimal将选择蛋的颜色。Pengulas蛋有两种颜色：粉色和蓝绿色或粉色，而Draggles蛋则要么紫色，要么绿色和蓝色。

Hatchimals现已在世界各地大型零售商处以及SpinMaster.com在线发售，厂商建议零售价：59.99美元，适用于5岁以上儿童。