2016南京展：创新教育装备引领教育未来

中国南京2016年10月10日电 /美通社/ -- 9月28日 -- 30日，为期三天的2016 南京教育装备展示会在南京国际展览中心圆满闭幕。



展会开幕式现场

本届展会以“引领、创新、特色、专业”为主题，由江苏省教育装备与勤工俭学管理中心指导发文，华教壹传媒、中国教育装备采购网、《中国现代教育装备》杂志社主办，《南京教育装备》编辑部、南京弘创文化传播有限公司共同承办。华东五省一市教育装备管理部门以及江苏全省13个辖市教育装备部门共同支持。

为满足当前教育技术装备建设采购和配置需求以及不同学校、不同学科用户的参观交流需求，本届展会在继续设立“信息技术通用设备与软件展区”、“中小学数字化学科实验（专用）教室展区”和“科技创新与综合设备展区”的基础上，增设了“江苏省教育装备新产品新技术试点应用成果展区”、“教育部基础教育实验室建设与实验教学研究中心应用成果及实用案例展区”和“中小学创建节约型学校节能减排设备展区”。

此次展会涵盖了信息化技术应用装备、传统的理化生实验室、数字化音乐、美术、心理、创客、STEAM实验室等产品。吸引了德州仪器、广州视睿、中教启星、盛思、Makeblock、欧帝科技、黑晶科技、世纪超星、异度云教育、华科飞扬、Wacom、HP、麦克奥迪、苏威尔、朗威、爱科学等众多品牌企业参展，为教育用户提供了一场视觉与体验的盛宴。

2016南京教育装备展示会同期还举办了“网络视讯技术与课堂行为观察”和“学科融合视角下的实验室装备创新”等论坛活动。论坛围绕教育技术装备新产品新技术发展趋势、课程建设和学校应用案例，聚焦“智慧校园装备”建设和基于课程的STEAM创新实验室建设，邀请了教育装备管理部门、学校用户、专家学者和知名企业代表进行深入探讨和交流，力争搭建起一个具有广泛影响力的区域性教育装备话语平台。