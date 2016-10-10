空中网深入布局军武泛娱乐即将推出首部网大《异类》

北京2016年10月10日电 /美通社/ -- 军武游戏第一品牌厂商空中网旗下空中银河影视首部自制网络大电影《异类》即将于10月17日在爱奇艺正式上线播出，与广大观众见面。这是继2016年上半年公布“军武游戏就在空中网”的全新游戏品牌战略之后，空中网发挥自身在互联网领域的优势，在泛娱乐领域布局的又一重要举措。

深入布局泛娱乐，空中影业2016迎来全面爆发

作为中国领先的网络游戏研发商和运营商，空中网立足军武游戏细分领域，陆续推出《坦克世界》、《战机世界》、《战舰世界》、《装甲风暴》等精品游戏，完成覆盖“海、陆、空”的立体战争游戏产品线，并实现PC端及移动端的全面布局。通过多年深耕，空中网已将“战争三部曲”打造成为中国第一的军武游戏品牌，同时积累了8000万用户和一大批极具影响力的战争题材IP。

基于在互联网领域的多年的积累和坚实的用户基础，空中网开始布局影视领域，于2014年底成立空中银河影业，着手布局军武泛娱乐领域。依托集团优质IP资源和鲜明的军事基因，空中银河影业精准定位，以“军事”、“科幻”、“青春”三大关键词为主要发展方向。2016年空中银河影业将投资20余部影视作品，实现电影、电视剧、韩剧、超级网剧、网络大电影五大版图的全面爆发。

打造原创影视精品，孵化培育经典IP，《异类》要做行业标杆

10月17日正式上线的《异类》系列网络大电影，可以说是空中网不断布局影视乃至泛娱乐领域的关键一步。空中网希望以此次《异类》的发布为契机，继续深耕原创IP领域，不断深挖和发掘更多的可能性，以更多的原创精品和IP树立自己的品牌。

空中网CEO王雷雷曾表示，空中网要打造精品，通过不断的研究和深耕去慢慢培育一个经典，让经典在用户的心中慢慢演化成一种情怀，才能成为经典的、有价值的IP。

基于这种理念，空中银河斥资3000万，邀请国内乃至世界一流制作团队打造《异类》，力求讲其打造成精品之作。影片导演和剧本由国内知名编剧朱睿亲自上阵操刀，动作导演邀请到曾协助拍摄《尖峰时刻2》、《暮光之城》等经典影片的好莱坞著名华裔导演郑继宗，特效制作团队来自SooVii公司，其中由多部好莱坞电影CG及视觉特效总监Andy Wang 担纲《异类》视效指导，强强联手，通篇实现国际化电影特效标准，共计1000多个特效镜头。《异类》堪称国内颠覆性超一流的网络大电影，可以说将开启精品网络大电影的新时代。

从IP培育的角度，空中网与空中银河影业将继续围绕《异类》的故事不断雕琢与深挖，计划打造《异类》的系列网剧，将《异类》打造成经典影视IP。形成IP的品牌影响力之后，空中网会将其改编为小说、动漫乃至网络游戏，让用户得到全方位的优质娱乐体验。

在影视领域未来的布局上，空中网也正在同时进行数个如异类这种影视IP的培育和孵化，借助公司强大的资源和推广体系，空中网会将其中优秀IP转化到游戏、动漫、文学、周边等领域，如改编成游戏、动漫、文学作品等。同时，如果空中网旗下的游戏、动漫、文学等领域产出优秀的IP，空中银河也会将其加以转化，打造精品影视作品，从而形成IP之间的联动，构建完整的生态效应。除此之外，空中网还会利用充分影视资源与公司期下其他业务相结合，如电竞直播、金融等资源，互相带动与促进，构成一个良性的泛娱乐生态系统。

放眼整个空中网战略，影视领域的布局仅是公司布局军武泛娱乐生态中的一环。空中网目前正在积极进行“军武泛娱乐”布局，除了游戏和影视之外，还在积极布局及运营包括电竞直播、网络文学、动漫、旅游、电商等多个领域，致力于打造军武泛娱乐生态。空中网CEO王雷雷表示，未来空中网还将在泛娱乐领域不断深耕，探求更多的可能性，用优质全面的服务全方位满足用户的娱乐需求。

网络大电影《异类》视频资料抢先看，请点击：http://www.iqiyi.com/w_19ruhesvc9.html