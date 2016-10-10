“双7”设计师电脑，加速你的VR艺术力

北京2016年10月10日电 /美通社/ -- 2016年年初，高盛发布了一份关于VR的报告，其中提出：VR将成为继电脑和智能手机之后的下一代计算平台，并将重塑多个行业。高盛预测：到2025年，VR和AR的软硬件年销售额将达到800亿—1820亿美元，游戏、直播、在线视频娱乐行业将成为收入前三甲。在国内，京东和 IDC 今年上半年做了一个调查，指出：未来五年，VR产业年复合增长率将达到75.5%。

VR是好，但是要创作VR的内容，特别是要做好与VR相关的设计，确实不容易！不信？来听听从业者倒的苦水吧。

双7设计师电脑，创造极致VR游戏体验

来自星会抉择（北京）文化传媒有限公司的徐栋芳，是一位VR游戏制作人，在设计开发VR游戏过程中，缓慢的灯光特效图像图形处理、拖延的硬盘I/O速度，是他遇到的两大硬件瓶颈。

“VR游戏的灯光是非常、非常、非常重要的环节”，徐栋芳指出。“整个场景的灯光构建，会直接影响游戏体验。所以我们会铺设很多灯光的特效，然后不断调优，每次调优都需要重新构建，过程是非常缓慢。过去，花一分钟改完，需要等十分钟，才能看到构建的灯光效果，研发效率特别低下。”在硬盘速度方面，“VR游戏的场景文件很大，打开、保存、拷贝，类似的操作非常多，因此，如果读取速度慢，总体拖延的时间就很多。”

怎么办？配置了英特尔“双7”平台的设计师电脑，解了徐栋芳的燃眉之急。

所谓“双7”，是指新一代酷睿i7处理器和英特尔SSD 750固态硬盘联合使用，而且要配置在专供设计师使用的设计师电脑上。

在一个构建灯光场景的例子中，同样的文件，同样的操作，同样的灯光构建，使用英特尔的i5和“双7”设计师电脑做比较，徐栋芳得到的结果是：“i7处理完的时候，i5处理器只完成37%。从整体效率上，i7至少提升一半以上。”

设计师电脑中的英特尔750固态硬盘还解决了大文件读取速度问题，“硬盘读取速度至少提升3倍以上，在拷贝文件的时候，用SSD 750固态硬盘，1G以内的文件是秒传，看不到进度条。普通SATA SSD就会有进度条读取过程，这就是区别。”

实际上，VR设计师面临的这两个问题，同样也是其他门类设计师的痛点。而配置了“双7平台”的设计师电脑，适用的绝不仅限于VR设计师。

设计师电脑使用10核芯i7-6950X处理器，其单线程性能提升了15%。SSD 750固态硬盘，具备18通道主控设计，和处理器有40通道的PCIE直接链接，二者结合起来，可以提供更低的访问延迟、更出色的能耗控制、更快的批量指令执行能力，在设计师常见的3D渲染任务的表现上，比现在最快的4核电脑提升了2-3倍。

双7平台，真正突破VR 视频工业化壁垒的手段

不光是游戏，视频设计也是VR可以大展身手的另一个领域。这里有大把的机会，但同样有大量需要应对的挑战。

北京派华虚拟视觉科技有限公司COO姜华指出：“一个VR视频的制作处理量是传统视频的6倍左右。”在他们最近上线的VR短片《工厂大门》中，将真人实拍和CG场景、CG怪兽完全融合在一起。姜华介绍：“我们用纯CG做了VR环境下的古墓，墙上的浮雕都是三维制作的，整个场景达到800万个多面体，渲染完成之后，一帧素材容量是500G，这个数量级、运算能力是之前传统影视中从来没有达到过的量级。”

制作此类殿堂级VR内容，最大的壁垒是什么？姜华的科研团队开了多次会议，最后发现，就是一个字 -- “慢”。“之前的器材虽然能够应付最高端的电影的制作需求，但是却无法应付我们VR短片的计算能力，”姜华进一步说明：“用性能不够的机器，制作人员非常痛苦。我们一个设计师跟我说，老板给我换一台快的电脑，未来两个月不要加班费了，马上换。”

派华设计师的感慨，一定让很多设计师都心有戚戚焉。只要是做视觉设计的，不管是影视、3D 还是平面，都知道一个阈值：0.4毫秒。如果设计师在输入指令和得到响应之间的时间差大于0.4毫秒，马上就会感受到明显的卡顿，从而影响到他的工作效率，

后来，派华视觉使用了具备“双7”平台的全新设计师电脑，并与上一代的i7产品做了对比。他们发现，渲染那一帧500G的画面，旧平台要十几分钟，而设计师电脑只要4分钟。按姜华的话说：“节省了三分之二的人力时间成本，让我在单位时间内可以生产更多东西，这才是真正突破工业化壁垒的主要手段。”

如此吃硬件的VR都能表现这么好，对于一般的设计任务，设计师电脑能发挥什么样的潜力？这带来了很大的想象空间。

跃上双7平台，用设计师电脑写下你的艺术传奇

二十世纪初的1911年，电影成为继诗歌、音乐、舞蹈、美术、建筑和戏剧之后的第七艺术。此后，同为视频形式的电视，作为“第八艺术”被大家接受。一个世纪过去，世人公认：游戏已经成为“第九艺术”。所以，不管你是3D设计师、影视设计师，你的工作中都有艺术的成分在。

现在，VR技术即将为这三大艺术带来新的生命。VR设计师，同样开始扮演艺术家的角色。

要想创作出高超的艺术作品，艺术家的感觉必须要流畅，这样才能把脑子里的想法融合到自己的作品里面。因此，不管你是哪种设计师，配备英特尔“双7”平台的设计师电脑，一定可以释放你的艺术感觉，加持、加速你的艺术力，帮你谱写属于你的设计传奇。