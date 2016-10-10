助力环保 佳通轮胎搭载e golf穿梭香港繁华街头

香港2016年10月10日电 /美通社/ -- 2016年10月8日，由 FIA（国际汽联）、FRD（方程式赛车发展有限公司）共同发起的全球首场电动房车挑战赛 Formula E 首度登陆香港。佳通轮胎为其全程提供赛事指定轮胎 GitiCompete GTR1，助力电动赛车极速穿梭于香港中环街头。此次 e golf 将赛道设于香港中环繁华地带，途径中环金融区、天星码头、香港摩天轮、大会堂等重要地标，汇聚郭富城、周柏豪、钱嘉乐、方中信等香港演艺明星及11位资深车手。最终，在佳通 GitiCompete GTR1 的强大助阵下，卢启邦获得专业组及全场冠军，Celebrity 组由钱嘉乐拔得头筹，方中信和郭富城分获亚军及季军。

在环保意识越来越普及的今天，e-Golf 纯电动汽车这一类的新能源车不断涌现，预示着环保电动时代的到来。而 Formula E也正是国际汽联成立的电动汽车类高端赛事，参与该比赛的赛车完全采用电力驱动。它代表着未来汽车工业的发展方向，主要围绕能源、环境和娱乐三个核心进行推广和发展，在加速电动汽车研发方面起到十分积极的作用。



佳通轮胎搭载e golf电动赛车穿梭香港繁华街头

佳通轮胎，作为拥有超过60年行业经验的全球轮胎制造商之一，在投入赛车运动数十年间也常怀环保之心，全力支持电动赛车运动的发展。无论是此次作为2016香港 e golf 的唯一指定轮胎供应商，还是连续多年助力“怪兽 tajima ”驾驶1500马力电动赛车征战美国派克峰国际爬山赛，佳通始终如一地实践着对环保事业的支持，长久致力于新能源车辆适配轮胎的研究。此次比赛中，佳通 GitiCompete GTR1 再度闪耀赫赫战功，作为曾帮助怪兽 Tajima 在派克峰爬山赛上屡破赛事记录的明星轮胎，更是青年冠军方程式系列赛的官方指定轮胎，此次更以稳定性能和强大抓地力赢得了全场喝彩。



佳通GitiCompete GTR1成为全球首场电动房车挑战赛官方指定轮胎

驰骋于热闹的香港街头，对于赛车手们是一种全新的道路探索，而赛事也是检验轮胎性能的最好方式。佳通力求以“用 Giti 去探索”的精神，针对各类赛事复杂的路面状况以及赛车手不同需求，在技术研发方面不断探索。佳通轮胎出色的赛道驱动力、制动力以及弯道响应性，帮助车手及赛车极致发挥个人实力和性能，其卓越的性能表现也惊艳了每一位使用者。在民用轮胎领域，佳通也充分发挥赛事基因，根据不同驾驶需求推出合适的轮胎产品，全方位满足不同车主对安全舒适驾驶的需求。

“以赛促研，反哺民用”，始终是佳通轮胎参与赛事运动的初衷。电动汽车的高级别赛事为民用电动汽车发展起了很好的带头作用。此次佳通轮胎希望通过 e golf 电动汽车比赛，呼吁全球广大车主共同推动节能减排，关注绿色能源，一同“用 Giti 去探索”绿色环保之道，实现真正的可持续性发展。