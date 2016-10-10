别克威朗跨界献艺 原创多媒体车舞剧《缘来天生》开售

国内艺术首创车舞同台交互

武汉2016年10月10日电 /美通社/ -- 继无锡大剧院惊艳首秀，由上汽通用汽车别克品牌全力打造的国内首部原创多媒体车舞剧 --《缘来天生》将于2016年10月15日登陆武汉琴台大剧院，为广大舞台剧爱好者再度献上融合科技与情感的饕餮盛宴，即日起大麦网武汉站、武汉琴台大剧院官网开始售票。

《缘来天生》力邀网络热播剧《太子妃升职记》导演、中国内地男演员侣皓吉吉为总监制，联合国家一级演员、青年舞蹈艺术家吴焱为总导演共同打造，并由意大利芭蕾舞艺术家达米亚诺·佩特内拉和来自世界顶级舞团蒙特卡洛皇家芭蕾舞团的邓蜜领衔主演。该剧首次引入全息影像、CG技术与现代舞、现代爵士、现代芭蕾、概念舞等多种舞蹈形式，并用10层幕布及6台投影打造魔幻立体舞台，将机械的车舞与灵动的人舞贯穿，共同营造绮丽眩目的视觉效果，开创国内车舞剧与多媒体技术交互的先河！舞蹈是灵动的艺术，汽车是流动的线条，“天生爱跑”的别克威朗三厢与“天生带感”的别克威朗两厢GS，此次将作为特别“演员”参与演出，陪伴舞者共同舞动，传递爱与美的精神力量。



别克威朗跨界献艺

回顾113年的发展历程，别克始终致力于文化艺术领域的深耕细作。自与上海大剧院开启战略合作以来，上汽通用汽车别克品牌带来了多场“别克大师系列”的演出，让更多人走近高雅艺术；此次更是突破传统艺术形式，鼎力打造全新的剧目效果，将为观众带去多感官的艺术体验。同时，别克会将此次演出的票房收入全部捐赠慈善机构，助力慈善事业的发展，积极践行社会责任。

武汉大剧院官网购票链接：http://www.whqtdjy.com/ticket/2816

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