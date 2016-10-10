争分夺秒 跑赢市场 英特尔助力探路者开疆拓土

北京2016年10月10日电 /美通社/ -- 在走过6年从实体店向全渠道业务模式转型之路后，今天的探路者通过借助基于第六代智能英特尔酷睿处理器的商用 PC，帮助企业释放不同业务流程之中人的价值，改变和提升了企业自身的生产效率和发展速度，从根本上帮助其更好的适应市场的快速变化，顺畅转型并取得更好的发展。



探路者

虽然“网购”已经不是什么新鲜词汇了，但网购创造的零售奇迹的背后则反应出“互联网+ PC”的高速、高效带给用户极速体验的新时代已然到来。大电商的接力崛起，零售业的新能量持续迸发，让传统零售业面临着新时代的冲击。而这一切，在探路者身上可谓彰显无疑。

即使在整个零售业宏观形势增长放缓的情况下，探路者仍取得了骄人的成绩，在2015年年度实现了16.4亿元销售收入，其中电子商务渠道贡献了4.53亿元，较上年同期增长了20%。仅在2015年“双11”这一天，探路者品牌天猫官方旗舰店销售流水就超过了1.03亿元。究竟这背后有着怎样的转型故事和成功经验值得借鉴呢？在这样一个提倡创新、行动与效率的商业新时代，新型的商用 PC 在企业转型中扮演着怎样重要的角色呢？英特尔对探路者进行了全面的案例研究。

抓住性能优势 紧跟时代步伐

探路者在自身传统零售经营业绩最好的2003年就开始转型，通过采用英特尔和其合作伙伴的产品，及时更换商用 PC，采用更先进的 IT 系统，更好的帮助企业与互联网融合对接，让企业更从容、灵活地应对快速变化的市场，同时流畅运行的新 PC 还可以有效提高员工效率，促进企业整体生产力的提高，从而增加企业核心竞争力，在激烈的市场竞争中赢得优势。

正如英特尔近期发布的《企业高效锦囊新三十六计》中总结的 PC 换新最佳周期和更换策略的建议，通常情况下，3 - 4年是电脑更新的正常周期，但是超过四年的老旧、落后的电脑设备不仅仅在性能上无法满足数字化转型过程中各种创新业务场景的需要，更为严峻的问题是，陈旧的 PC 还会带来维修、维护等显性成本，以及企业效率降低等大额的隐形成本。各种成本累加，在给生产效率拖后腿的同时，还打击了员工的工作积极性。



降低整体成本

探路者正是通过及时更新 PC 设备换得了如今企业的持续增长，这也很大程度上验证了一个事实：PC 的性能决定了企业能否灵活有效应对企业内部管理的需求，和企业外部用户需求。因此，PC 的更新换代，能够直面企业内部和外部的挑战的核心要素。

“利用便携合理配置的 PC 更快地提高探路者员工整体工作的速度，从而更有效地提高了服务效率，相当大程度上节省了总 TCO。”探路者信息部总监张航介绍说，“对我们而言，面对企业业务的高速成长，PC 使用达到三年就可以进入更换淘汰阶段。”

而对于给员工配备的 PC 性能配置问题，张航认为，完全依赖于 PC 能否满足该员工的业务场景需求。“给员工配备的 PC，其性能高低，理论上与其职务的高低没有什么特殊关系。由于今天的探路者不仅拥有与淘宝、京东、唯品会合作拓展的线上业务，同时也在线下拥有近1,400多家实体店面。因此，在库存管理上面临着全新挑战。张航说：“我们企业的特点要求服装的供货、库存等环节上，业务处理特点要快、要稳。因此，这些岗位的员工即便在职务级别上，比某些行政人员的级别还低，但是，我们配给他们的 PC 设备，在性能上反而会更高一些。”大量的数据采集、计算，无论在计算性能还是在稳定性上，从事库存管理的业务人员对于 PC 有着特殊要求。“一旦这个环节出现问题，它会给其他环节带来不可预料的严重后果。”于是，针对这部分职能的员工，探路者为其配备了采用第六代英特尔酷睿处理器的 PC 设备，从而实现了在计算性能方面的升级换代。



基于第六代智能英特尔酷睿的ThinkPad X1笔记本，随时随地职称业务决策需求

而对于经理、总监级别的运营管理人员，伴随 SAP 系统的上线，“其对于 PC 的性能也会有新的要求。”张航强调道，“新系统可以为前端提供大量的数据和表格，这也要求商用 PC 的性能要有所提升。”而基于第六代英特尔酷睿的商用 PC，能有效帮助企业中层管理者处理日常的业务。



基于第六代智能英特尔酷睿的ThinkPad Centre M8600t设备，实现计算性能的更新换代

总之，用“争分夺秒”来形容上述更新为探路者带来的性能提升更为贴切，正如张航所言：“如果员工每天在陈旧 PC 上浪费至少 5 分钟等待时间，那么一年内每位员工会损失大约三个工作日。对一家拥有 1,000 名员工的企业而言，使用老旧 IT 设备意味着工资单上超过 10 名员工整天无所事事。比起旧电脑，配置第六代智能英特尔酷睿处理器的电脑，正好适合探路者库房人员的需求。在办公效率上，是旧电脑的2.5倍。文件打开的速度更是过去的6倍。也正是由于对硬件 PC 的高性能追求，探路者的库房只需少数人，便可处理几十万个订单。这一组组的数据，真切地告诉我们探路者用时间换取了高效的生产力，提高了员工的工作效率，更是节省了总 TCO。”

甩掉沉重 享受自由的“便携+移动”



基于第六代智能英特尔酷睿的ThinkPad T460s笔记本，胜任多任务处理

“做任何事情都要聚焦核心问题。”在张航看来，今天的探路者越来越注重 PC 设备的移动型和便携型，正是探路者多渠道业务转型的应用必然，“以往我们主要以商用台式电脑为主，而现在台式电脑与笔记本设备各占一半。”张航说，“企业高层管理者越来越碎片化的工作模式对 PC 设备的移动性、便携性提出了更高的要求。配备第六代英特尔酷睿处理器的轻薄型笔记本，能够适应业务发展的需求，也满足这些岗位的需要。在探路者总部，大部分员工使用的都是对系统性能要求高的商用计算设备。不同的部门需求也不同，越来越灵活的部门协作，对设备的短程移动能力要求更加苛刻；而部门领导、经理、总监，甚至是总裁等级别等管理部门，他们就需要移动能力强、续航能力好、可以迅速展开工作的笔记本电脑。所以统一配备了采用第六代酷睿的超极本电脑，确保他们能够随时随地调阅企业运营情况，其续航能力相较过去五年的陈旧的笔记本电脑而言至少提升了3倍。”

总之，“便携+适配性能”对于类似于探路者这样规模的企业以及比探路者规模略小的中小企业都非常重要，在面临转型的大潮之下，PC 设备的移动性、灵活性、高性能等层面的支持对企业未来的业务发展和成长速度息息相关，及时更换企业 PC，采用更先进的 IT 系统紧跟时代速度，才能抓住信息脉搏，助力企业在极速变化的市场中开疆拓土，赢得商机。