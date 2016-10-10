开元酒店集团正式签约开元森泊贵安度假乐园项目

开元再度结缘国家级贵安新区，第三家森泊度假项目花落此地

杭州2016年10月10日电 /美通社/ -- 2016年10月10日，开元酒店集团和贵州贵安文化旅游投资集团有限公司在杭州开元名都大酒店举行贵安开元森泊度假乐园项目的签约仪式，这标志着开元全力打造的旅游综合体、第三家开元森泊项目落户国家级新区贵安。贵安新区党工委委员、开发投资有限公司总经理王春雷，贵州贵安文化旅游投资集团有限公司董事长刘玉双等一行五人与开元旅业集团董事长陈妙林、开元酒店集团总经理陈妙强、开元酒店管理公司总经理侯峰、开元森泊公司总经理米歇尔等共同见证了开元森泊贵安度假乐园项目签约仪式。



开元森泊贵安度假乐园项目签约仪式

会上，陈妙林董事长介绍了开元森泊品牌的发展历程，并重点介绍了上周正式动工的德清森泊项目和已经拍下土地的湘湖森泊项目，并比较了两个森泊项目各自的优势和特点，表示开元一定会全力以赴，将贵安森泊项目打造成森泊品牌的一个新亮点。其次，贵安开发投资有限公司总经理王春雷指出贵安森泊项目是贵安新区发展大文化、大旅游的重要一步，开元森泊的理念与贵安新区的发展有着很高的契合度；并且通过贵阳北斗湾开元酒店项目的合作，贵安新区也感受到了开元在业内的良好口碑和非凡的业务素质。接着，开元森泊公司总经理米歇尔表示十分荣幸能够在如此短的时间内双方达成了细致的合作协议，他对贵安森泊项目进行过多次考察，对水库和地块都比较满意，项目可用土地面积很大，可以有更多的娱乐设施和体验项目集中于此。最后，贵州贵安文化旅游投资集团有限公司董事长刘玉双和开元酒店集团总经理陈妙强代表双方签署了正式的合作协议。

贵安森泊是继贵阳北斗湾开元酒店在2015年盛大开业后，贵安新区管委会再度和开元合作。开元森泊贵安度假乐园由贵安新区政府投资开发，委托开元酒店集团管理，乐园处于风景优美的旅游板块，背靠巍峨青山，前临花排水库，交通和环境资源无与伦比地优越，依托开元集团的创新产品和丰富开发管理经验，将为客户营造一个完美的度假体验。包括无与伦比的水上游乐体验和新奇独特的儿童乐园，更有近1600多套或掩映山水、或缤纷多彩的休闲度假屋，将打造出一个动静皆宜的完美新型的旅游度假项目。



开元森泊度假乐园效果图

开元酒店集团相关负责人表示，目前，开元酒店集团位居全球酒店集团30强，管理和签约的酒店逾200家，分布在中国26个省、自治区、直辖市以及德国法兰克福市、荷兰埃因霍温市，开元商祺会会员已逾363万名。在接下来的3-4年内，开元将帮助贵安当地设计和管理该度假乐园项目，旨在将贵安新区打造成一个绿色环保的旅游度假目的地。度假乐园建成后将全年开放，面向各类人群，从家人、朋友、同事到政府要员，提供独一无二的休闲、商务旅游项目，丰富的活动和娱乐设施，以‘绿色’、‘无车’、‘家庭团聚’、‘休闲放松’作为产品主要概念，全面带动贵州周边的短途休闲度假及自驾游。无论男女老少，一年四季，不分时间和气候，均可以在这个特别的度假乐园内找到自己最愉悦的感受，该度假乐园将成为未来家庭综合旅游度假的好去处。