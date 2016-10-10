守护心灵，你我同行 – 2016世界精神卫生日公益宣传活动成功举办

北京2016年10月10日电 /美通社/ -- 适逢第25个世界精神卫生日，北京安定医院、北京医学奖励基金会携手西安杨森制药有限公司于今日宣布共同发起“守护心灵，你我同行”-- 2016世界精神卫生日公益宣传活动，并在北京安定医院举办精神卫生发展论坛，旨在进一步提升全社会对心理和精神健康的关注，加强公众对精神疾病的认知。

据统计，全球约有4.5亿人患有不同程度的精神或行为障碍[1] 。其中，超过3.5亿人患有抑郁症[2]，约2100万人患有精神分裂症[3]。仅在中国就有超过1亿人患有精神疾病[4]。

在今天的论坛上，与会专家深入探讨了我国在精神卫生方面的现状和挑战。同时，北京医学奖励基金会宣布正式启动“接力1010精神卫生公众教育项目”，并对首批参与到项目中的精神专科医生代表进行颁奖，以鼓励更多精神专科医生借助这一平台提高公众对于精神疾病的认知，并为患者的生活带来切实的、积极的改变。来自北京安定医院的医生们还分享了抑郁症及职场心理健康的相关知识。



与会专家现场分享抑郁症及职场心理健康的相关知识

北京安定医院院长马辛表示：“世界卫生组织提出‘健康不仅是躯体没有疾病，还要具备心理健康、社会适应良好和有道德’作为健康的重要组成部分。没有心理健康，全面健康就无从谈起。随着社会经济发展，来自工作和生活的压力不断凸显，越来越多的人出现心理或精神方面的问题。希望全社会都能关注心理和精神健康并科学认识精神疾病，做到不歧视精神疾病患者，并给予他们更多关爱。我们要携起手来共同应对精神疾病这一严重的公共卫生挑战。”



首都医科大学附属北京安定医院院长马辛致辞

与会专家认为精神卫生是一个公共卫生挑战，同时也是一个社会问题，精神卫生公众教育的重要性不言而喻。北京医学奖励基金会王立恒副秘书长表示：“今年，我们在西安杨森的支持下开展了为期两年的‘接力1010精神卫生公众教育项目’，将在全国范围内招募1010位精神科医生担任精神卫生科普宣传大使，通过录制、分享精神卫生科普微视频的方式，带动全国的精神科医生，向公众普及精神卫生知识。我们致力于推动中国精神卫生事业的发展，让更多人关注精神卫生，最终使更多的患者获得所需的治疗。”

自2011年，西安杨森将其围绕世界精神卫生日开展的活动延伸为“精神卫生月”活动。今天开始是西安杨森第六个精神卫生月。西安杨森制药有限公司副总裁朱益飞在会上表示：“我们一直关注精神卫生领域的发展，并与多方合作伙伴携手提高全社会对精神卫生的关注。今年，我们开展了一系列丰富多彩的活动，包括支持今天的世界精神卫生日公益论坛、推出一部以精神卫生为主题的公益短片，以及开展员工志愿者活动。同时，我们还计划于今年晚些时候发布一个关于精神疾病患者重新融入社区生活的公益宣传片。”



西安杨森制药有限公司副总裁朱益飞致辞

“通过疾病宣传和知识普及，我们希望进一步提高公众对精神疾病的了解和关注，我们致力于创造一个没有精神疾病困扰的世界。” 他补充道。