星际迷航版云马mini已成功众筹500多万，热销2500台

杭州2016年10月10日电 /美通社/ -- 九月初，年度最受关注的热门电影之一《星际迷航3：超越星辰》正式登陆国内院线，成为星际迷航粉们期待不已的超级 IP。作为该片的投资方之一，此次阿里巴巴影业集团旗下娱乐宝共推出300多款《星际迷航3》衍生品。其中，高端衍生品以魅族、坚果、云马等智能科技类产品为主。云马智能电动车，已成功众筹500多万，成为当之无愧的爆款单品。

背靠阿里强大的电商平台优势，此次超级 IP《星际迷航3》进军国内市场，亦是让衍生品市场热闹了一番。自8月底开始，先后上线淘宝众筹、聚划算、潮电街等平台，且涉及家居，智能科技，数码3C，服饰，珠宝，配饰，食品等众多品类，全面覆盖广大粉丝的需求。

阿里影业方面透露，其自主设计的衍生以及其他授权的知名品牌都超出预期，完成了众筹目标。如一款智能电单车通过定制车身涂装的设计，重新引爆消费市场，让商品的 IP 定制化发展充满想象空间，也为电影衍生品市场增添了全新可能。



星际迷航定制版云马mini宣传海报

阿里影业副总裁、娱乐宝总经理俞巍表示，国内的衍生品市场正处于潜能大、待开发状态。而与国内优质品牌的深度合作，联合开发超级 IP 内容，无疑会给国内的电影衍生品市场注入新的活力。

此次爆款单品 -- 星际迷航版云马 mini，正是由国内智能出行领导品牌云马 uma 团队设计研发。今年8月，云马正式宣布与阿里影业战略合作，开始进军电影衍生品市场。其结合电影元素精心定制的两款特殊涂装版云马mini -- 星辰白和战衣红，一经上线便受粉丝热捧，首日众筹即突破120万，最终以2500多台的销量完美收官，市场热情可见一斑。

在前不久举行的“云马创新日”上，阿里影业娱乐宝资深总监董方也应邀出席，并表示，消费升级背景下，衍生品独有的 IP 内容属性和商品属性，能够很好地将粉丝与消费者身份进行重合。《星际迷航》的科技感与未来感，与云马追求时尚设计且不断突破的理念不谋而合。这正是促成此次定制版云马 mini 热卖的重要原因。

之于正在寻找全新消费点的国内智能电单车领域，也有业内人士曾指出，“若 fitting 是上一块刺激消费的新大陆，那个人定制应该是下一块处女地。”随着个人定制业务的增长，出行领域的车身定制化涂装，或将成为引爆下一个消费点的创新玩法，为各大品牌差异化竞争的新领域。毫无疑问，在这一点上，云马率先与阿里影业取得战略合作，推出 IP 定制业务，确为极具前瞻性的一步。