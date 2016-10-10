首都航空明年6月开通杭州=北京=里斯本首条中葡直飞航线

北京2016年10月10日电 /美通社/ -- 10月9日，北京首都航空有限公司（下称“首都航空”）与葡萄牙国家旅游局签署合作协议，首都航空将于明年6月开通杭州=北京=里斯本航线，作为中葡两国之间第一条直飞航线，将为加速中葡两国的经济、文化往来发挥重要作用。



首都航空客机



首都航空A330客机

这条航线也是首都航空发力国际以来即将开通的又一条首都到首都的独飞航线，以满足中国和“一带一路”战略沿线国家日益增长的双边商贸往来需求。

首条中葡直飞航线

10月9日下午，海航集团董事局非执行董事、海航旅业CEO辛笛与葡萄牙国家旅游局局长路易斯·阿劳约签署了《关于开通中葡直飞航线合作谅解备忘录》。

根据协议，首都航空将于2017年6月开通杭州=北京=里斯本航线，构建中国至葡萄牙的直航通道，每周4班，由空客A330-200机型执飞。

2015年葡萄牙外国游客数量创历史新高，达到了1700万人次，比2014年增长13.9%，其中中国游客达15.5万人次，同比增长36%。2015年葡萄牙来华旅游人数为5.34万人次，同比增长2.1%。此前，葡萄牙总统马塞洛·雷贝洛·德索萨在接受中国媒体专访时曾表示，对中国游客访葡数量进一步增长充满期待，但中葡两国没有直飞航线的现状极大地阻碍了旅客出行与两国经贸往来。

为大力推动中葡旅游事业发展，早日实现直航，葡萄牙驻华大使若热·托雷斯·佩雷拉先生和葡萄牙国家旅游局局长路易斯·阿劳约先生于今年3月与首都航空董事长胥昕先生会面，双方对于开通中葡直航航线，共同推广中葡旅游资源达成了一致。同时，葡萄牙旅游局、葡萄牙机场集团表示将对首都航空开通中葡直航航线给予最大的政策支持。今年6月首都航空已经获得中国民航局中葡航线指定承运人的批复。

作为立足北京的基地航空企业，首都航空一贯以来响应国家号召，积极落实“一带一路”战略部署，比如计划开通的里斯本航线，就是构建中国至葡萄牙的的直航通道，公司还计划与海航集团控股的巴西蓝色航空携手，整合里斯本到南美的网络，打造中国经里斯本到南美的空中桥梁，以满足中国和“一带一路”战略沿线国家日益增长的双边商贸往来需求。

立足北京飞向世界传播文化

成立于2010年5月2日的首都航空，由海航集团和首旅集团共同出资组建, 首都航空董事长胥昕指出，北京首都是首都航空立身的根本，作为首都的航空企业始终坚持融入北京，服务北京。

历经6年的发展，首都航空保持了安全飞行约84万小时的安全运行记录，拥有我国民航业机龄最年轻和最大的空客机队，先后开通200余条航线，通达国内外207座城市。2015年，首都航空共运输旅客1073万人。今年，首都航空上榜世界品牌实验室发布的中国500强品牌，成为最年轻的、品牌资产过百亿的航空公司。

2015年开始，为顺应北京等大型城市商务、旅游等出境增长的需求，首都航空的战略重心开始由国内向国际转移。从2014年下半年开通第一条国际航线以来，以北京、西安、杭州等城市为核心，首都航空已累计开通北京至清州、马尔代夫、哥本哈根，西安至曼谷、普吉、冲绳，杭州至大阪、济州、冲绳、静冈、芽庄、马德里等涉及东南亚、欧洲地区的四十几条国际航线，开拓速度和数量在中国中大型航空公司的里面算是比较快的。

每一条国际航线的开通，都体现了首都航空国际拓展战略的布局规划。除了布局类似北京=里斯本等首都到首都之间的战略航线，还跟随国家的战略部署，开辟“一带一路”沿途航线，比如刚刚开通的沈阳=青岛=墨尔本航线，青岛就是“一带一路”双向开放的桥头堡城市，墨尔本则是海上丝绸之路南线的延伸城市。

此外，首都航空也在加紧布局“航空+旅游”的航线网络，明年将开通武汉=彼得堡、杭州=塞班等纯旅游航线，还将关注中亚及俄罗斯远东地区，以及印度南太平洋地区的旅游市场机会。

而作为一家以北京为基地的航空公司，除了开辟越来越多北京出发的国内国际航线，首都航空也承担着传播北京文化的责任，在日常宣传中就运用了许多京剧的元素，在刚刚开通的墨尔本航线上，公司不仅提供西式与中式两种类型的餐食，还为旅客准备了特色煲汤等中国风味浓厚的食品，让旅客身在万米高空也依然可以品尝浓浓的中国味。

进军北京新机场，强化首都飞首都航线

尽管以北京为大本营，但受到北京首都机场时刻资源的限制，首都航空在航线布局方面并不占优势，不过，随着今年7月国家发改委下文明确把首都航空列为未来进驻北京新机场的航空公司之一，则为首都航空完善以北京为始发地、覆盖世界五大洲主要首都城市的航线网络提供了更大的拓展空间。

根据北京市的“十三五规划”，“十三五”期间，北京市将深入落实全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的首都城市战略定位，全力推进京津冀协同发展。打造国际交往中心以及国家“一带一路”战略的深入推进，客观上也需要将更多国家首都之间通过空中通道串联。

在新机场启动之前的三年时间，首都航空已计划加大在北京的投放，尤其是首都到首都之间国际航线的开辟，明年将要开通的杭州=北京=里斯本航线，也是公司为入驻新机场所做的预热，为加速中葡两国的经济、文化往来做贡献。

除了力推国际航线，首都航空目前开辟航线的旅游特色明显，公司确定向国际化旅游航空的战略转型以及“旅游型航企”的定位，不再是一家仅仅提供交通运输服务的公司，而是成为为旅客提供吃住行购游娱等一站式更全面、更具性价比服务的旅行管家。

目前，首都航空正在整合内外部的资源，希望抓住中国境外旅游的高速发展的历史机遇，将旅游与航空资源优化配置，开发酒店、景区、地面交通等航空延伸服务，将吃住行，游购娱的旅游产业链与航旅产品进行一体化，给旅客提供优质、配套、一站式的首都航空特色服务，把首都航空打造成为国内第一旅游航空公司，国际旅游航空公司品牌。