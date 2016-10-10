AC米兰和Diesel宣布进行新的合作

米兰2016年10月10日电 /美通社/ --

芭芭拉-贝卢斯科尼(Barbara Berlusconi)：“和其他欧洲足球豪门一样，此次战略合作也将努力覆盖年轻人市场。”

伦佐-罗索(Renzo Rosso)：“无论是对我和我的家族，还是对Diesel而言，长期以来一直心驰神往的梦想如今终于变成了现实。”

Diesel将在未来三年里成为传奇意大利足球俱乐部AC米兰(AC Milan)的造型合作伙伴，在这三年里，Diesel将为AC米兰队打造“场外”造型。这两个意大利标志性品牌都拥有巨大的全球影响力，分享众多植根于品牌灵魂的相同价值观：团队精神、勇敢的态度，以及求胜的意志。这些元素可以匹配对足球运动本身的绝对热情，而这种非凡热情是AC米兰和Diesel在各自所在领域中一路走来时所一直怀有的，能够一直促使它们达到全新高度。AC米兰和Diesel这两个品牌在全球范围内具有坚实的领先地位，不论是在意大利和欧洲，还是在亚洲和阿拉伯联合酋长国，它们的领先地位都十分稳固。

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因此Diesel创始人伦佐-罗索说：“无论是对我、我的家族，还是对Diesel而言，这次长期以来一直心驰神往的梦想如今终于变成了现实。Diesel和AC米兰的非凡历程在本质上是相通的：我们是具有代表性的意大利两大品牌，在精神上很相似，在全球范围内拥有众多拥趸，而我们现在又围绕对自豪、热情和勇气的共同梦想进行合作。我们想让此次合作在幽默讽刺、极致创新和现代性的推动下，变得独一无二。”

AC米兰副主席兼首席执行官芭芭拉-贝卢斯科尼表示：“我是穿着AC米兰的红黑队服长大的。我一直都认为红黑色彩就像是我的第二层肌肤。红黑色彩已经变成了我的一种热情 -- 正是这份热情推动AC米兰和Diesel进行此次合作。Diesel是时尚领域中充满活力的国际公司，与AC米兰一样力求吸引和覆盖年轻人的市场。和其他欧洲足球豪门一样，此次与Diesel合作将吸引更多的年轻人关注我们。”