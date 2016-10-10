老挝医生获Dr. Guislain“Breaking the Chains of Stigma”奖

Chantharavady Choulamany博士荣获第五届年度Dr. Guislain “Breaking the Chains of Stigma”奖

嘉奖其解决老挝精神健康需求方面的卓越工作

这项荣誉旨在表彰Chantharavady Choulamany博士在精神健康倡导与宣传领域的特殊贡献

纽约2016年10月10日电 /美通社/ -- 古斯兰医生博物馆(Dr. Guislain Museum)和杨森研发有限公司（Janssen Research & Development, LLC）（简称“杨森”）宣布医学博士Chantharavady Choulamany获得2016年度Dr. Guislain“Breaking the Chains of Stigma”奖。这个奖项认可了老挝精神病医生Chantharavady博士对精神疾病患者生活质量的积极影响。Choulamany博士将因其卓越贡献于今天晚些时候在纽约举行的一次特别颁奖仪式上接受嘉奖。作为拥有600多万人口的老挝两位合格精神病医师中的一位，Choulamany博士一直致力于提高人们获得精神健康服务的机会，推出教育计划来应对和改善人们对精神类疾病的理解。

Choulamany博士致力于通过特别成功的方式应对其所在国家的精神健康问题和需求。她与各级政府合作，倡导更好的治疗服务、更多资金以及推动培养更多训练有素的健康服务行业专业人才。17家区级医院和7家省级医院中已经有几家建立了心理健康服务小组，包括一名医生和两名护士，他们已经参加BasicNeeds的一项为期四天的心理健康培训计划。为进一步克服训练有素的医疗卫生工作人员短缺问题，Choulamany博士已经在文化团体的帮助下提高了人们对精神疾病的认识，并且减少了病耻感。她还为佛教僧侣提供培训，帮助通过咨询和祷告关爱精神疾病患者。超过8000名患者和家庭成员已经直接受益于Choulamany博士的工作。

古斯兰医生博物馆馆长Brother René Stockman表示：“Choulamany博士的工作改变了整个国家对精神疾病的看法与做法，改变了人们有关精神疾病的对话，同时提高了个人对相关疾病的理解。我们博物馆很高兴地向她授予这个奖项，表彰她的独特贡献。”

每年，Dr. Guislain奖收到来自全球各地心理健康专业人士的提名。Choulamany博士通过评比从超过55个提名者中脱颖而出，评审团成员由国际心理健康倡导机构以及相关领域的知名机构组成。

Choulamany博士除了在国际非政府心理健康专门机构BasicNeeds 担任其国家项目经理之外，她还在政府的大力支持下负责多项国家和地区性计划，全部拥有共同的目标，即治疗精神疾病，减少相关病耻感。Choulamany博士是世界卫生组织(WHO)2002年分析老挝心理健康问题报告的联合作者之一，最近协助世界卫生组织参与起草“A National Strategy for Mental Health by 2020”（2020心理健康国际战略）。

Choulamany博士表示：“我的工作极具挑战性，同时也很有意义。当你能够帮助一个人拥有更幸福圆满的生活时，您也在帮助他们的家庭和他们所在的整个社区群体。尽管仍有许多工作要做，但是通过教育我们在增加治疗机会方面取得的进步令我倍感自豪。”

在她的早期就业经历中，Choulamany博士曾在老挝万象University of Medicine任职，后在卫生部下属的Mahosot Hospital任职。Choulamany博士在University of Medicine教精神病学和心理健康课程，并且根据2008年面向医学学生的Francophone Cooperation Framework发展了普通精神病学法语电子学习信息。

杨森研发有限公司神经科学部门全球治疗主管、医学博士 Husseini K. Manji表示：“Choulamany博士的努力表明一个人可以在提高心理健康问题意识和降低病耻感方面发挥重要作用。杨森每年都努力在全球范围内对减少精神健康病耻感做出贡献的成功人士进行嘉奖。Choulamany博士的工作对其所在国家无数人的生活产生了积极影响，尤其值得称赞。”

Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" 奖创立于2011年，为了向若瑟-古斯兰 (Joseph Guislain)医生（1797年至1860年）致敬。他是比利时首位为精神疾病患者个人提供科学治疗的精神疾病医师，坚定地拥护患者的利益。古斯兰医生博物馆和杨森均在精神疾病研究、治疗和教育领域拥有丰富的传统，并长期致力于这项事业。近30年来，古斯兰医生博物馆一直致力于教育公众，纠正人们对精神疾病治疗的误解和偏见。

Dr. Guislain奖计划是古斯兰医生博物馆和杨森研发有限公司之间的一项联合项目。杨森为这项计划提供财务和实物支持。Choulamany博士将获得50,000美元奖金，这笔资金必须用于进一步减少精神疾病和脑部障碍相关病耻感的工作。

杨森赞助这个奖项反映了其致力于帮助精神疾病患者寻找解决方案的50多年承诺。作为强生(Johnson & Johnson)旗下杨森制药有限公司(Janssen Pharmaceutical Companies)推出的精神健康(Healthy Minds)计划的重要部分，这个奖项旨在鼓励生物科技、制药和公共部门合作伙伴间的合作，加快开发新的脑疾病和脑紊乱治疗方案，以及为精神健康社区以及众多拥护组织和项目提供支持。

Dr. Guislain "Breaking the Chains of Stigma" 奖简介

全球为应对精神疾病医疗或提高对精神疾病医疗认识做出卓越贡献的个人、组织或项目均有资格获得 Dr. Guislain“Breaking the Chains of Stigma”奖。该奖项授予做出以下贡献的个人、组织或项目：

在文化和/或社会层面上对最广泛意义上的精神疾病医疗做出卓越贡献；

为减少精神疾病相关病耻感做出真正贡献；

提高对精神疾病医疗关注；

以及充满热情地做出以上所有贡献，且实现了创意和创新。

评审包括：