“自拍”时代终结，谁才是网络媒体的新宠？

纽约2016年10月11日电 /美通社/ --

你还在玩自拍（selfie）吗？现在最潮的可是全景拍（surroundie）。2016年无疑是VR（Virtual Reality，虚拟现实）霸屏的一年，拜VR的技术发展和相关设备的兴起，越来越多的全景新闻、媒体出现在大众媒介当中。专家甚至预测，360度的全景拍即将取代自拍，成为各个网络媒体平台的新流行趋势。三橙传媒制作的第四季《创业美国》，就将成为第一个把360视频，加入创业专题访谈中的新媒体

到底什么是Surroundie？

全景拍（Surroundie）为市场研究机构CCS Insight分析师伍德（Ben Wood）新创造的名词，指利用360度相机自拍而成的环景影像。

去年年底，纽约时报和谷歌合作，率先发布了全景新闻APP，随后从国外的网络媒体和社交平台，YouTube、脸书，到国内的门户网站新浪、搜狐，都配合推出了VR360全景拍的图片和视频。

比如，通过纽约时报的VR软件，民众可以跟随探险者翻山越岭、攀岩走壁，还可以坐在家里就看到宇航员眼中，叹为观止的银河世界。而中国的两会期间，各大媒体平台用全景拍摄的大会堂刷屏，网友打开手机上的链接，就可以瞬间置身于人民大会堂内部。

不可否认，VR的效果临场感强，可以给观者提供更多的场景细节和体验，投入度高。同时也说明了，未来的媒体，只有跟上科技发展的脚步，才能持续不断地将更好的内容提供给大众。

设备普及内容的推波助澜

在过去的1年当中，全球范围内很多各厂商都已经陆续推出了推出使用性和信价比更加亲民的360度相机或VR头戴装置，不仅三星、HTC、LG、Oculus、Xiaomi等都已投入VR领域，连尼康这种专业相机品牌也加入了这股大潮，推出了KeyMission 360 VR相机。

与此同时，能够搭载、支持360度全景影像的平台也是纷纷出现，美国有YouTube和Facebook（脸书），中国有搜狐、新浪等网站平台。

全景拍硬件的普及、平台的出现，不仅让专业媒体有了新的“武器”，也让很多普通人有了制作、发布VR内容的途径。AKQA驻伦敦新兴科技部负责人胡德（Andy Hood）说：“VR即将成为大众皆可取得的技术，从高阶游戏到电影等优质娱乐将成为最先产出的内容，以刺激相关需求与拥有（此技术）的欲望…然而一旦足够的装置进入民众手中，VR将变成提供相关产品与服务的企业，和这种新工具使用者间的连结渠道，我预期到了那时由使用者自制的内容将主导这个产业。”

然而，现在的情况是99%的用户自制内容其实良莠不齐，但剩下的1%却能够带来难以想像的点阅人次。三橙传媒的创始人兼CEO陈一佳表示，我们的媒体圈已经被直播、网红，社交媒体包围，VR的带来冲击也是必然的，只不过是一个时间的问题。既然能够看到这样的趋势，作为一个媒体人来说，更应该去考虑的问题是如何拥抱、接收这样一股新的潮流。

三橙传媒制作计划在“创业美国（STARTUP MADE IN USA）”第四季时，特别增加了VR专辑视频，通过全景影像，带观众“亲身走进”美国的创业新星和巨头的办公室，呈现更多的视觉和细节惊喜。作为访谈节目里，第一个吃螃蟹的人，陈一佳说：如何做出最好的最适合内容，运用VR 的体验优势，去展示被采访的公司，是创业美国制作和推广VR专辑视频的初衷，这是不是最好的方法和方式，我不能确定，但问题和困难总会存在，敢于尝试、挑战，市场会帮助媒体调整到正确的发展方向。