玛姆香槟面向亚洲发布革命性新产品Mumm Grand Cordon

庆贺国际汽联电动方程式赛车锦标赛首次来到香港

打开Mumm Grand Cordon将会成为标志性的终极庆祝方式

香港2016年10月11日电 /美通社/ --

在首届国际汽联电动方程式赛车锦标赛(FIA Formula E championship)香港站比赛举行之时，Mumm Grand Cordon首次进行亚洲发布。

即便身处市中心也不会比在香港的维多利亚港湾更令人兴奋。香港是一个多姿多彩的“电动”城市，但全球顶级的Formula E赛车手却没有时间来观光，他们要在颇具挑战性的维多利亚港湾滨海区赛道上进行比赛，而这能够体现Formula E和Maison Mumm（玛姆香槟）所共有的勇敢精神。香港站比赛冠军 Seb Buemi在赛后打开了新的Mumm Grand Cordon，举杯欢庆胜利。

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玛姆香槟秉承其箴言“勇敢、胜利、庆祝”(Dare. Win. Celebrate.)，一直与大胆挑战和开拓努力保持紧密的联系——玛姆在1904年就大力支持探险家让-巴蒂斯特-夏古(Jean-Baptiste Charcot)进行他的首次法国南极远征。而玛姆与Formula E合作也是该品牌一系列知名体育赞助中的最新成果，由玛姆提供赞助的知名赛事包括赛马方面的墨尔本杯(Melbourne Cup)和肯塔基德比(Kentucky Derby)赛马会，以及航海方面的儒勒-凡尔纳杯(Jules Verne Trophy)和海军上将杯(Admiral's Cup)。

Mumm Grand Cordon展现了玛姆香槟189年来最具创新性的设计。这款新产品打破常规，酒瓶没有正面标签——G.H. Mumm标志和鹰型徽章用金色直接印在玻璃酒瓶上。Mumm Grand Cordon设计的另一处亮点是酒瓶的形状，这需要对传统的香槟生产流程进行一整套创新。也许Mumm Grand Cordon酒瓶最吸人眼球的特色当属其对著名的Cordon Rouge红带（今年正值推出140周年）的重新诠释。在Mumm Grand Cordon上，红带变成了真正的红缎带，有一端真正地与玻璃酒瓶“融为一体”，这绝对是一项技术上的壮举。Mumm Grand Cordon酒瓶由多次获奖的设计师洛斯-拉古路夫(Ross Lovegrove)操刀设计，玛姆香槟之前曾与他合作打造了一款限量版香槟刀。

Formula E锦标赛香港站比赛日当天，玛姆欢迎数以百计的客人来到EMOTION Formula E尊享俱乐部，并在俱乐部中准备了一个令人期待的娱乐项目。项目活动亮点包括赛车模拟器、玛姆调酒术研讨会和媒体拍照活动。

玛姆全球品牌总监Louis De Fautereau表示：“Formula E锦标赛香港站比赛是面向亚洲发布我们的新产品Mumm Grand Cordon的理想庆祝时刻——玛姆已经成为了一种胜利标志，而且拥有欢庆胜利的光荣历史。”

Mumm Grand Cordon在由玛姆香槟主办的星光熠熠的Dragon-i（香港最独一无二的一个地方）派对上正式面向香港发布。超过600位VIP贵宾参加了这个派对，当地知名艺人方力申(Alex Fong)出现在一个创意大胆的演出视频中，表明Mumm Grand Cordon正式抵达香港。方力申原先是一位职业运动员，在其游泳职业生涯中屡创佳绩，之后他满怀勇气地转战娱乐圈，充分体现了玛姆香槟所具有的先锋精神。