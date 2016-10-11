Vungle与即时通讯应用Kakao达成合作

Vungle与即时通讯应用Kakao达成合作，帮助其增加用户数量和提高收入

Vungle 为 Kakao Game Ad+ 应用内广告服务提供支持

韩国首尔和旧金山2016年10月11日电 /美通社/ -- 面向应用内视频广告的领先绩效营销平台 Vungle 宣布，该公司已与针对智能手机的免费移动即时通讯应用 Kakao 达成合作，为 Kakao 的最新游戏内置广告创收业务模式 Kakao Game Ad+ 服务提供支持。根据这项新的合作协议，Vungle 将帮助 Kakao 与最有可能安装的活跃客户建立合作，开发新的视频广告和旨在将最多数量的潜在客户转变为真正客户的互动终端卡，并为他们的客户确定合适的发行商。

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当用户在观看应用内视频广告时，他们会获得应用内奖励，这种模式经过证明能够提升用户参与度和增加高终身价值用户。应用开发商可通过在他们的游戏中应用 Ad+ 软件开发工具包来增加收入，或在某些情况下创造全新的收益流，进而从这项新的合作中受益。

Vungle 首席执行官 Zain Jaffer 表示：“如今，应用内广告为移动应用带来了巨大机遇。我们非常高兴能够与 Kakao 合作，为其新的服务提供支持。我们期待帮助 Kakao 赢得更多与发行商进行更多互动且消费水平更高的高价值用户，并优化这些应用和创意，最终增加他们的收入。”

Vungle 对用户的移动设备使用模式进行分析，每月为超过5亿名用户提供定制移动应用。谷歌 (Google)、宝洁 (P&G) 和可口可乐 (Coca-Cola) 等全球公认品牌已成为 Vungle 的视频和平台以及创意和终身价值优化产品和服务的用户。此外，Vungle 创意实验室由经验丰富的移动视频专家组成，这些专家制作、测试和发布针对移动设备而定制的合作伙伴视频，为用户提供具有凝聚力的趣味体验。

Vungle Korea 部门主管 Lee Dakyung 称：“在 Vungle，我们与 EA（艺电）、Halfbrick 和 Neowiz Games 等全球性企业合作，并从中获取经验。作为一家全球广告公司，我们将继续为不干预客户体验的韩国企业提供新的独特广告战略。”

Kakao 游戏业务团队经理 Kate Park 说：“我们一直在为我们的游戏合作伙伴探索新的创收机遇。通过与Vungle 合作打造移动游戏定制广告平台，我们将帮助我们的合作伙伴更好的发展业务。”

Vungle 最近在 AppsFlyer 绩效指数的 iOS 留存率排行榜上排名第一，再次肯定了该公司作为全球第一视频广告平台的地位。