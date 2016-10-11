蒙牛连续两年委托SGS 评估供方牧场食品安全保障水平

上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 近日，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“蒙牛集团”）委托全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构SGS依据《蒙牛乳业牧场食品安全保障标准》对其战略合作供方牧场进行符合性审验，自2015年开启首次合作，此项合作已进入到第二年。今年通过符合性审验的供方牧场分别是内蒙古内大圣牧高科牧业有限公司、现代牧业（集团）有限公司以及现代牧业（通辽）有限公司。

作为业内标杆企业，蒙牛集团一直非常重视全产业链、全过程的质量管理，优质的奶源是乳企立足之本，因此蒙牛集团对于源头牧场的管理也非常严格。《蒙牛乳业牧场食品安全标准》中的审核条款就是由新西兰 Asure Quality（以下简称 AQ）专家专门为蒙牛集团中国规模化牧场量身定制的，优先在蒙牛集团战略合作供方落地实施。

蒙牛集团借力国际独立第三方机构SGS在标准规定的验证范围内对供方牧场食品安全保障体系运作的整体状态进行专业评估，一方面是希望切实掌握供方牧场的整体食品安全保障水平，督促供方及时发现及改善问题，另一方面也是希望提升企业食品安全管理的透明度，增强消费者信心，加强企业的综合市场竞争力。

SGS在对蒙牛集团战略合作牧场的食品安全保障体系进行审验的过程中，始终严格依据《蒙牛乳业牧场食品安全保障标准》并遵循科学严谨的报告审验过程和方法。审验的模块包括：合规、供应商管理、牧场设计和管理、饲料和水源管理、动物健康和福利、原奶生产和环境等。



SGS为蒙牛战略合作供方牧场出具二方审核符合性审验声明

SGS作为全球第三方检测认证行业的领导者和创新者，凭借百年品牌公信力、先进的技术专家团队以及全球广泛认可的实验室为企业提供独立公正的服务。在食品安全领域，SGS已为全球超过2000家公司长期提供第三方服务，其中包括众多全球知名食品巨头企业，在国内，SGS是少数拥有食品安全管理体系认证资质的国际认证机构，拥有一支经验丰富和资历深厚的审核员和讲师团队，能够根据客户需求提供定制化服务，包括HACCP、BRC、IFC、UTZ、GAP、Halal、GFCP、FSSC 22000、ISO 22000等培训验证和审核服务等，助力企业从容应对多样和复杂的食品供应链安全问题。