诺贝丽斯为全新捷豹XFL提供全铝车身解决方案

白车身含铝达75%，XFL全铝车身结构为中国汽车轻量化量产解决方案树立新标杆

上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 全球铝压延产品制造商和铝回收利用领导者诺贝丽斯今日宣布将为全新捷豹XFL供应汽车铝板。于8月29日面世的全新捷豹XFL是奇瑞捷豹路虎汽车有限公司（以下简称“奇瑞捷豹路虎”）旗下首款捷豹品牌车型，白车身用铝覆盖率高达75%，领先国内同级市场。

捷豹XFL优异的白车身设计吸取了已在欧洲问市的捷豹XE与XF全铝车身的成功经验，并应用了与XE和XF相同的诺贝丽斯Novelis Advanz™先进汽车系列铝合金。创新型铝材解决方案的应用使全新捷豹XF长轴距版相较第一代捷豹XF刚度增加了28%[1]。与传统车身平台相比，这种轻巧、坚固的全铝车身结构具有模块化设计的优势，让产品更加多样化的同时也能够使车身拥有更多重量空间来分配复杂科技。



全新捷豹XF长轴距版铝合金应用比率高达75% 居国内同行之首

全新捷豹XF长轴距版铝合金应用比率高达75%，居国内同行之首

奇瑞捷豹路虎常熟工厂拥有国内首家专制全铝车身的车间，而诺贝丽斯常州工厂是该全铝车身车间的本土供应商。捷豹XFL所应用的绝大多数汽车铝材都来自诺贝丽斯常州工厂，剩下的部分则来自诺贝丽斯瑞士西耶尔（Sierre）工厂。作为中国首间汽车铝板热处理制造厂，诺贝丽斯常州工厂为亚洲乃至海外的汽车制造商提供铝板。

诺贝丽斯中国区董事总经理兼诺贝丽斯亚洲汽车业务副总裁刘清先生表示：“多年来，诺贝丽斯一直与捷豹路虎紧密合作，致力于研发先进的汽车用铝解决方案。此次，我们很荣幸能够成为奇瑞捷豹路虎旗下首款捷豹品牌车型的独家铝材供应商。凭借近40年的全球汽车行业应用经验以及中国本土化生产能力，诺贝丽斯非常期待未来继续深化与奇瑞捷豹路虎的合作，进一步推动汽车铝材轻量化在中国市场的应用。”



全新捷豹XFL白车身大量应用了诺贝丽斯Novelis Advanz(TM)先进汽车系列铝合金

全新捷豹XFL白车身大量应用了诺贝丽斯Novelis Advanz™先进汽车系列铝合金

凭借行业领先的全球生产能力和与汽车制造商们丰富的合作经验，诺贝丽斯有能力满足全世界日益增长的汽车铝材需求。车身重量每减轻10%，燃料将节省5% - 7%。诺贝丽斯致力于同全球伙伴密切合作，研发新一代更轻量、更具燃油经济性的车型，降低车辆生命周期内的排放量。

[1] http://www.cheryjaguarlandrover.com/newsdetail?nid=69