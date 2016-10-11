雅仕维与L Catterton建立策略联盟

加强与主要股东于户外、线下与线上广告解决方案及机场项目的合作

香港2016年10月11日电 /美通社/ -- 策略重心定于机场及地铁广告媒体经营的领先户外媒体公司雅仕维传媒集团有限公司（“雅仕维”或“集团”；股份代号：1993）宣布与L Catterton建立策略联盟。L Catterton是由LVMH、Catterton Holdings, L.L.C. 及Groupe Arnault SAS成立的私募股权投资公司，藉此加强雅仕维与L Catterton旗下的私募基金兼集团上市以来的主要股东之一L Capital Asia的合作关系。

L Catterton是全球最大、以零售为重点的投资公司，拥有六种不同而又相互补充的基金策略，专注于北美洲、欧洲、亚洲及拉丁美洲的零售收购及增长投资，以及全球高端商业房地产投资。根据此策略联盟，L Catterton同意每年分别促成不少于三个由其管理的品牌与雅仕维提供的媒体资源及线下与线上广告解决方案订立广告合约，由2017年1月1日起生效，为期三年。若L Catterton管理的品牌于雅仕维拥有媒体资源的机场开设零售店以扩充中国业务，L Catterton亦会委聘雅仕维为其提供营销服务，包括但不限于线下与线上广告解决方案。

雅仕维将以300万港元代价获得上述商机，并向L Catterton发行最多可认购1,000万股集团股份的认股权证支付。若有关认购权获悉数行使，L Catterton于雅仕维的持股量将增加至扩大后已发行股本的7.47%。认购权证发行前，L Catterton透过私募基金L Capital Asia持有雅仕维5.37%的股份。L Capital Asia亦是雅仕维在首次公开发售时的基石投资者之一。

雅仕维创办人、主席、首席执行官兼执行董事林德兴先生表示：“我们与国际知名奢侈品品牌巨企LVMH建立了长期关系，自我们于2015年上市以来，LVMH透过旗下私募基金成为集团的基石股东，令双方的联系更为密切。我们很高兴能够透过是次与L Catterton达成策略性合作，进一步加强与LVMH的关系，与这股东兼广告商更紧密地合作之余，亦为我们增添收入来源。是次合作引证了LVMH对我们于中国内地及香港的优质户外媒体资源及长期发展前景的充分肯定。”

L Catterton Asia主席兼执行合伙人Ravi Thakran先生表示：“我们对于与雅仕维建立新的策略联盟感到雀跃。雅仕维是一个充满创意及拥有丰富资源的合作伙伴。随着我们的品牌在中国持续成长及扩张，这合作将令我们所有品牌受惠。我相信凭借雅仕维丰富的媒体知识、成熟的管理团队，加上我们的品牌推广资源以及品牌组合，是次合作定必提升双方的价值。”

林先生总结：“我们以卓越的空间管理模式及遍布全国的户外媒体网络，加上数码户外广告网络及线下与线上媒体组合，致力为客户提供创新及线下与线上的广告解决方案，以配合数码化的发展。凭借我们的卓越往绩，我们已准备就绪把握增长机遇，发展成为更强大的业界翘楚。”

关于雅仕维传媒集团有限公司 （股份代号： 1993 ）

大中华地区领先的户外媒体公司雅仕维于1993年成立，并于2015年在香港联合交易所主板上市，策略重心定于机场及地铁广告媒体经营，现于大中华地区，以独家特许经营主要媒体资源的机场数目及收入计，集团在私营媒体公司中排名首位，而以独家特许经营主要媒体资源的地铁线路数目及收入计，也在私营媒体公司中排名第二位。凭借集团努力不懈拓展具战略价值的媒体资源，于2016年9月30日，集团拥有27个机场*及12条地铁线路的主要媒体资源独家特许经营权。目前集团业务所及的全部机场全年乘客吞吐量达2.26亿人次，约占中国内地所有机场乘客总吞吐量的四分之一。于2016年8月，雅仕维获委任为于香港中环海滨举办的国际汽联电动方程式赛车锦标赛的独家广告代理。集团拥有覆盖大中华地区37个城市的庞大媒体资源网络，通过采用发展成熟的空间管理方法，为多元化的知名广告客户提供综合及创意的户外媒体方案。有关雅仕维的详情，请浏览网站：www.asiaray.com。

*此外，集团亦由2016年5月起获授海南岛三亚凤凰国际机场2号航站楼的广告业务特许经营权合同。

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