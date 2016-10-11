互道信息全渠道数据管理平台为JASONWOOD助力

-- 为消费者更满意而努力

杭州2016年10月11日电 /美通社/ -- 2016年9月29日，坚持我的服饰（杭州）有限公司（以下简称“JASONWOOD”）全渠道零售管理平台项目启动会在杭州总部盛大召开。JASONWOOD董事长、互道信息CEO王华先生及双方高管团队等40多位项目团队成员共同参加了启动会。



JASONWOOD x 互道NEXTTAO

JASONWOOD作为中国第一牛仔品牌，在全国26个省份123个大中城市中拥有400余家门店。一直以来，JASONWOOD专注于为每一位消费者提供周全满意的服务，在如今互联网时代带来的大数据革新冲击下，品牌也面临了线上线下全渠道数据整合的硬性需求。结合如今服装行业的特性以及自身企业的需求，JASONWOOD以全方位提升消费者的用户体验为目标，与互道信息合作，共同打造一款全新的全渠道数据管理平台。

在JASONWOOD寻找契合的企业软件服务商的过程中，互道信息展现了自身在全渠道大数据领域的专业性及领先性，将会为JASONWOOD完成全国所有门店的POS数据化升级、全渠道CRM模块的数据整合以及分销系统的改造，以一个数据平台来真正实现“商品通”，“会员通”，“服务通”三通的全渠道业务管理模式。同时基于互道信息在企业未来发展价值观上的共同理念，也使得JASONWOOD更加坚定了选择互道信息作为JASONWOOD技术服务商的决心。

JASONWOOD的董事长在启动会上也和我们分享了企业经营管理，服务客户的想法，他表示：“为什么我们要选择去做全渠道数据管理平台？因为一直以来我们都秉持着‘趴’下来全心全意为顾客服务的想法。10年前谁也不知道阿里巴巴能把产品拿到网上去卖，而且做得那么成功，因为那个时候消费者还没有这个意识，但是阿里巴巴预见了这个未来，并努力去达成它。而现在我们自己的预判，未来一定是线上线下，一定是店与店之间，协同、高效、为某一个顾客第一时间提供他需要的产品。这就是是我们需要全渠道大数据管理平台的原因，让我们能够及时为消费者提供他需要的产品，是我们做这件事的核心动力。”

互道信息的CEO王华先生对于这一观点表示了高度认同，他说：“商业的本质是能不能提供优质的商品，所有我们服务过的客户，大家的核心、初心都是要满足客户的需求，而我们就是要用专业的技术手段和先人一步的概念，帮助品牌商和消费者来建立真正的连接，让我们的企业能够真正了解消费者试了什么，买了什么，结合消费者的全网行为数据，来反馈客户到底需要什么样的商品。”

在本次启动会上，JASONWOOD董事长洪先生表达了对于企业服务的理念以及处处为消费者着想的行动力，同时也肯定了大数据管理平台项目对于提升消费者体验和品牌价值的助益。在全球互联网化的时代进程下，企业面对的行业同质化压力可想而知，品牌如何从中突出重围，为消费者提供精细化服务是决定性因素。通过互道信息与JASONWOOD的合作，一种新的企业发展机遇可能已经悄然而生，在未来必将树立一个全渠道领域的辉煌里程碑和服装行业的新标杆！