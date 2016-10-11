客户意见推动OGT Cytocell Aquarius(R)血液学FISH探针系列扩大

英格兰牛津2016年10月11日电 /美通社/ -- 分子遗传学公司Oxford Gene Technology（牛津基因技术公司，简称OGT）今天宣布大幅扩大其现有的用于荧光原位杂交(FISH)的Cytocell Aquarius®血液学探针系列，巩固了该公司作为高品质FISH探针一站式提供商的地位。这些新增产品的推出是基于当前一项以客户意见输入作为研究相关最新探针快发发展推动力的承诺。14款最新推出的探针分别为：





CBFB Proximal探针（红） CSF1R/RPS14 (5q32-q33)探针（红） CBFB Distal探针（绿） EGR1/CDC25C (5q31)探针（绿） MECOM探针（红） TERT (5p15.33)探针（湖绿） RUNX1探针（绿） CUX1 (7q22)探针（绿） NUP98 Proximal探针（红） EZH2 (7q36)探针（红） NUP98 Distal探针（绿） Chromosome 7 Alpha Satellite探针（湖绿） TET2探针（红）

USP46 (4q12)探针（绿）



（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160909/406091LOGO ）

这些全新的高成本效益、质量有保证的探针针对应用于常见样品类型进行了优化，并以预混合、易于使用的配方形式销售，从而最小化实验误差。

作为全球历史最悠久的FISH探针制造商，2016年标志着Cytocell在FISH产品开发和生产领域的专长和客户服务走过了25个年头。OGT血液学产品经理Faidra Partheniou表示：“我们的myProbes定制探针服务让我们有机会不断获得客户意见输入。这真正帮助了我们快速响应客户需求的变化，并为新探针的快速开发提供了第一个落脚点，从而为研究人员提供帮助。我们Cytocell Aquarius产品组合中这些新增的产品就证明了这一点。”

OGT还提供机会，让在客户自己的实验室免费评估这些准确、方便使用的FISH探针，要求是可从他们广泛的产品系列中最多选择四款免费探针。

了解全系列Cytocell FISH探针的更多信息，或者索取免费样品，请访问 http://www.cytocell.com。

Cytocell Aquarius®血液学探针系列中的新品目前仅在北美上市，因为分析物特定试剂、分析和性能特点尚未确定。预计将在欧洲销售带有CE标志的体外诊断版本。

美国：myProbes® - 分析物特定试剂。分析性能特点尚未确定。全球其它地区：myProbes® - 仅用于研究；不用于诊断程序。Cytocell：某些产品可能不在美国上市。