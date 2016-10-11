旅游App百强榜出炉 携程企业商旅为唯一上榜企业级应用

上海2016年10月11日电 /美通社/ -- 2016年9月28日，互联网大数据分析机构易观千帆公布了旅游类App TOP100大榜单，其中携程企业商旅App作为唯一一家企业级应用上榜。

此外，在易观千帆公布的今年8月出行预订类App TOP10榜单中，携程企业商旅App位列第五，较6月份上浮一个名次。

携程商旅订单：App预订占比过半

此次携程企业商旅App的上榜，显示了其在移动端的明显优势。

携程企业商旅APP是国内首个真正实现无线端查询、预订、授权、支付功能的全流程一站式的商旅管理移动应用，2013年7月正式上线。

目前，中国商旅客户在移动端的预订比例还处于低位，大概在10%~20%。而根据携程商旅的最新数据，其App订单在总业务的占比已超五成，PC订单占比接近三成，整个online预订占比超过八成。

差旅App将走“全流程”道路

从2003年成立至今，携程商旅积累了丰厚的资源，业务涵盖酒店、机票、火车票、用车、签证、保险，技术人员近三年则增长了4倍，技术力量投入持续加大。

携程商旅也在加快移动化及产品上下游的布局。最新版本的全流程功能就实现了将差旅申请、预订、授权、审批、报销至管理报告全部纳入一体化流程，帮助企业优化管理流程，完善和执行差旅政策，控制差旅成本。

在效率方面，通过携程企业商旅App，企业员工可随时随地发起差旅申请或预订行程，差旅管理者可随时随地进行审批，大大缩短申请时间。

在专业与透明方面，携程商旅为企业提供预存、月结、个人支付等多种灵活的结算方式，一月一张大发票，既省去财务人员大量数据统计工作，也免去了员工贴发票及垫资出差之苦；实时在线分析报告，则包含企业出差所产生的机票、酒店等消费数据，并给出每月节省与损失金额，方便财务或者管理者调整决策。

节省成本方面，企业能通过系统设定员工差旅管控标准，如坐经济舱还是头等舱、住五星酒店还是三星酒店，解决差旅超标“顽疾”，可节省10～30%的成本。

国内唯一获得“最严格”信息安全认证

在线的差旅管控由于全在网上进行，出行人员的信息安全也成为企业关注的焦点。

在信息安全保护上，携程商旅也走到了国内领先的地位。

2016年6月，携程商旅成为国内唯一通过ISO27001认证的差旅管理公司。ISO27001是获得国际广泛认可的信息安全管理体系标准，通过这一标准，意味着携程商旅企业用户的数据信息将得到极大的安全保障。