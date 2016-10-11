即有分期国庆期间销售额同比大幅增长

深圳2016年10月11日电 /美通社/ -- 假日经济的火爆，加上3C数码产品在下半年扎堆发布新品，因此国庆假期历来都是各大消费金融品牌兵家必争的时刻。近日，国内知名消费金融品牌即有分期宣布，其在国庆长假期间销售火爆，取得了销售额同比翻番的好成绩。



即有分期嘉年华南京站现场



即有分期嘉年华常州站现场

在国庆假期期间，即有分期全国各地的门店业务量均大幅增长，不少门店等待办理业务的顾客排成了长龙，部分门店甚至到晚上十一点仍然有客户办理消费分期申请。为了应对这样的局面，即有分期的销售部门全员上岗，风控人员通宵加班对贷款申请进行审核，而行政部门则准备好了饮料零食等，做好后勤保障工作。同时，位于全国150多座城市的4万多家门店也适时延长工作时间，确保每一位前来的顾客都能顺利的办理完销售分期业务，买到自己心仪的商品。团队协同，勇担重任，是即有分期在国庆取得佳绩的主要原因之一。

在线下，即有分期嘉年华活动国庆期间在南京、常州、绍兴三座城市继续上演，通过现场参加摇一摇赢取冰箱、洗衣机、苹果手机大奖，以及设置了包括“知识连连看”、“分期跳跳乐”、“优惠齐齐抢”等一系列好玩又有惊喜的活动内容，让到场的市民在了解即有分期品牌的同时，也在国庆长假期间体验到普惠金融带来的欢乐。不仅如此，嘉年华活动还有很多意外收获，如常州活动时，某国内知名手机品牌位于当地的负责人特地前来嘉年华现场观摩，还希望以后有机会可以联合进行活动。可以说，即有分期嘉年华让即有品牌、粉丝以及合作方达成了三赢的成功局面。即有分期嘉年华活动在国庆期间吸引线下关注人数达到14万人次，俨然已经成为了消费金融行业线下的标杆性品牌活动。

线下活动精彩纷呈，在线上即有分期也备好了大礼。国庆期间即有分期微信公众号推出的砸金蛋活动，送出了数个直接免单的超级大奖，另有大批5元到999元额度不等的还款红包任性派送，高达100%的中奖率吸引了数万名即有粉丝的火热参与。

通过全体员工万众一心，线上线下共同发力，即有分期达成了交易额同比翻番这一佳绩，打好了国庆促销的重要一战，让消费金融所带来的轻松便捷的体验更加深入人心，将即有分期“让爱不再等待”的品牌理念，传递给了更多的中国消费者。